Освобожден из-под стражи подозреваемый в мошенничестве светлоярский чиновник

06 марта 2020, 17:03

Суд в Волгограде постановил сегодня перевести под домашний арест бывшего замглавы администрации Светлоярского района Сергея Звезденкова, заподозренного по делу о краже трубопровода.

"Кавказский узел" информировал, что жители Светлого Яра в конце ноября 2019 года добились расследования хищения трубопровода. Дело расследуется по статье о мошенничестве. 18 января суд в Волгограде поместил под стражу на два месяца бывшего замглавы Светлоярского района Волгоградской области Сергея Звезденкова. Апелляцию защиты на это решение суд удовлетворить отказался.

Суд Центрального района Волгограда сегодня удовлетворил ходатайство защиты об освобождении Звезденкова из-под стражи. "В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 мая", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Она отметила, что следователь настаивал на продлении срока содержания подозреваемого под стражей.

К 16.30 мск 6 марта на сайте управления Следкома по Волгоградской области не появилось комментария относительно данного решения суда.

Напомним, что после проверки жалоб местных жителей Росприроднадзор сообщил о загрязнении сточными водами 13 квадратных километров земель в окрестностях Светлого Яра. Ущерб, причиненный экологии после демонтажа трубопровода, оценен в 283,5 миллиона рублей. Местные жители связали с неблагоприятной экологической обстановкой проблемы со здоровьем - в частности, приступы аллергии.

6 февраля суд запретил коммунальному предприятию "Осока-Л" сбрасывать сточные воды у поселка Светлый Яр и обязал местные власти организовать водоотведение и очистку канализации. При этом светлоярцы выразили обеспокоенность качеством очистки питьевой воды и пожаловались на ее неприятный запах.