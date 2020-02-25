Чеченцы-аккинцы обвинили власти Дагестана в препятствиях их реабилитации

25 февраля 2020, 05:15

Руководство Дагестана уходит от решения вопроса по восстановлению Ауховского района, а принятая в республике программа предусматривает лишь техническую часть по переселению лакцев, заявляют активисты из числа чеченцев-аккинцев. Журналисты поспорили о возможности притязаний Чечни на Ауховский район в будущем.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля в Хасавюрте прошел 11-й съезд чеченцев Дагестана, посвященный вопросу восстановления Ауховского района. Завершился он анонсом проведения в марте общенационального митинга. 23 февраля в Новолакском районе Дагестана не менее десяти тысяч человек собрались на митинге памяти жертв сталинских репрессий, и восстановление Ауховского района стало ключевой темой выступлений на этом митинге.

76 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Протестную активность по вопросу восстановления Ауха активисты связывают с бездействием власти

Траурным мероприятиям, а также активности чеченцев по вопросу реализации закона «О репрессированных народах» в части восстановления Ауховского района власти уделяют пристальное внимание в этом году, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель молодежной организации «Новое поколение Вайнах», член Общественного Совета Ауха Султан Касимов.

«К мероприятиям приковано большое внимание, потому мы не можем предполагать возможной реакции [властей]. 8-10 тысяч человек бывает ежегодно [на траурном митинге], в этом году людей было больше, однако почему такое внимание властей приковано именно в этом году, мы не знаем», - заявил Султан Касимов.

При этом, по его словам, правоохранители «пока еще никого не вызывали». «По крайней мере, сегодня [24 февраля]», - отметил он.

Ранее силовики просили участников мероприятия памяти жертв депортации не политизировать его речами о восстановлении Ауховского района.

Касимов сообщил, что на траурном мероприятии было озвучено решение съезда, который прошел 15 февраля. По его словам, в повестке предстоящего в марте митинга стоит лишь один вопрос - вопрос определения правового статуса Ауховского района.

«По закону мы должны быть территориально реабилитированы или нет? Будет работать этот закон или нет? У нас не стоит вопрос в интересах и желаниях, у нашего народа стоит вопрос исторической справедливости и правовой реализации закона. Невозможно десятки лет держать людей в таком состоянии, должно быть определение. Мы хороним последних стариков, которые видели эти вагоны. Остаются дети, родившиеся в высылке. Эти люди реабилитированы, и мы должны жить с определенными правами, но их нет. Мы жители этой республики и по закону имеем полное право требовать исполнения федеральных законов», - сказал Касимов.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

Он заметил, что чеченцы требуют восстановления Ауховского района в границах на 23 февраля 1944 года. «Невозможно реабилитировать человека частично. Люди, которые ехали в одном вагоне, не могут быть восстановлены в своих правах выборочно. В каком-то селе реабилитированы, а в каком-то — нет, такого не бывает. Два села, которые сегодня находятся в составе Казбековского района, являются началом Ауховского района, это сердце и мозг этого района, это самые большие села и самые древние. Аух начинается с селения Юрт-Аух, с перевода означающее «Старое село». Невозможно восстановить организм без головы, без сердца, он не будет работать. Чеченцы никогда не согласятся на частичное решение этого вопроса», - заключил Султан Касимов.

Две трети территорий, исторически составлявших Ауховский район, сегодня представлены Новолакским районом Дагестана. Населенные пункты района идут по границе с современной Чечней. В Казбековский район Дагестана входит треть территорий Ауховского района, два самых крупных населенных пункта в котором - села Ленинаул и Калининаул.

Никакого противодействия со стороны властей на этот момент не отмечает и и.о. председателя общественной организации «Аух» Ханпаша Султанбиев. По его словам, состоявшееся 23 февраля мероприятие в селении Ярык-Су в Новолакском районе было религиозным.

«Все было в рамках официальной заявки, все проводилось в рамках закона, никакого противодействия не было. С нами перед митингом бесед никаких не проводили, запретов не было, это мероприятие было религиозным, на него никаких запретов быть не может», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ханпаша Султанбиев.

По его словам, после съезда, который состоялся 15 февраля, домой активистам приносили предупреждения. «По ночам по домам ходила полиция. Речь шла о другом митинге, который будет проходить по решению съезда в марте — это митинг протеста. Мы это считаем незаконным, потому что о дате и месте проведения митинга нигде не было объявлено. После выходных мы будем консультироваться с юристами и подавать жалобу в прокуратуру и, если надо, в суд - на незаконные действия госорганов. Мы заявку еще не подавали, посмотрим, если будут запретные темы, мы их озвучим. Задача одна, и состоит она в том, что власти Дагестана вообще не хотят разговаривать на тему восстановления Ауховского района», - отметил Ханпаша Султанбиев.

Существующая программа "Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района" не наполнена смыслом и конкретными задачами в части реального восстановления района, отметил активист.

«В этой программе ни одного слова, кроме названия не сказано о восстановлении Ауховского района. Они докладывают в Москву, ссылаясь на это слово, однако ни одного действия в этой программе для восстановления нет. Там содержится техническая часть о передаче высвобождаемого жилья репрессированным гражданам. Это прямой обман и власти никак не объясняют это. А для того, чтобы власти это сделали, мы требуем встречи с руководством Дагестана, именно с тем, которое вправе решать вопросы, с первым руководителем региона, чтобы нам четко сказали, будет ли руководство Дагестана работать над восстановлением Ауховского района и исполнять закон РФ «О реабилитации репрессированных народов» или нет», - подчеркнул Султанбиев.

Основное финансирование госпрограммы "Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района" рассчитано на 2023-2025 годы. Переселенцы из Новолакского района жалуются на отсутствие работы и благоустройства. По словам переселенцев, в селах, уже отстроенных для них, нет возможностей трудоустройства, условий для сельского хозяйства, отсутствуют асфальтированные дороги, пожаловались жители вновь образованных населенных пунктов.

Он добавил, что решение о проведении протестного митинга напрямую зависит от того, состоится встреча с дагестанскими властями или нет.

Политолог связал интенсификацию вопроса по Ауховскому району с политическими изменениями в стране

Принятая в 2017 году программа по переселению лакцев и восстановлению Ауховского района представляет из себя технико-строительные задачи переселения лакского населения, рассказал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» политолог Эдуард Уразаев.

«Это не первая программа, это модернизированный вариант, принятый в конце 2017 года. Восстановление Ауховского района предполагает несколько иные мероприятия, которые, как правильно говорит чеченская сторона, не требуют особых денег. Это передача освобожденных частью представителей лакского населения домов, возвращение селам старых названий. Некоторые мероприятия носят больше морально-политический характер, в то же время [эти действия] отражают решение вопроса в их пользу. Затягивание с этими вопросами вызывает у них подозрение, что программа намеренно затягивается и минимизируется восстановление Ауховского района», - заявил Уразаев.

Политолог отметил, что есть разное отношение к вопросу границ Ауховского района, а активность чеченской стороны объясняется несколькими причинами. «Есть вопрос, связанный с тем, что территорию Ауховского района чеченцы требуют восстановить полностью с включением Ленинаула и Калининаула, а по первоначальной задумке эти села остаются в составе Казбековского района. Активизацию чеченской стороны я связываю с тем, что происходят не совсем понятные им события на федеральном уровне - есть опасения, что власть в России поменяется, или пройдут другие политически изменения. Также пошли слухи, что ожидается смена главы города Хасавюрта, и на этот пост претендует один из лидеров чеченцев Дагестана. Все это может подталкивать требовать опережения графика, установленного программой», - рассказал Эдуард Уразаев.

По его мнению, судя по тому, что во время митинга 23 февраля выступления были во многом посвящены анонсируемым чеченской стороной митингам, ситуация складывается достаточно напряженная.

«Примечательно, что Рамзан Кадыров провел свой митинг памяти в Грозном, на котором выступил сам, чего он не делал, начиная с 2011 года, когда указом перенес день памяти жертв депортации на 10 мая. Оба события освещены чеченскими СМИ в достаточно корректной форме, приводятся слова депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева, поддерживающего решения одиннадцатого съезда чеченцев Дагестана, который попросил людей, чтобы все было в рамках закона и мирных решений. Несмотря на это, в Дагестане ситуация воспринимается с настороженностью и общественностью, и властями, которые с официальными комментариями пока не выступали», - сообщил Уразаев.

Политолог считает, что за одновременным проведением митинга и в Чечне, и в Дагестане стоят общие решения. «Было объявлено, что на митинг около селения Ярыксу 23 февраля прибыло около 10 тысяч человек, было много машин из Чечни и Ингушетии. Возможно, Рамзан Кадыров изменил позицию под воздействием собственного окружения или части чеченцев, которые, конечно, протестовали против переноса дня памяти. Есть ощущение, что это связано и с общеполитическими решениями и в мире, и в России. То, что политологи называют некой турбулентностью на мировом и федеральном уровне, могло послужить если не толчком, то поводом, чтобы актуализировать проблемы в целом со стороны Чеченской республики и чеченцев Дагестана», - заключил политолог.

Журналисты поспорили относительно опасений дагестанской стороны по вопросу претензий Чечни на Аух в будущем

В контексте Ауховского района речь на данный момент идет о его восстановлении в составе Дагестана, но в будущем не исключен и вопрос территориальных претензий Чечни к Дагестану, считает главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

Он отмечает, что вопрос о восстановлении Ауховского района чеченцами-аккинцами поднимается ежегодно. «У чеченцев Дагестана нет ясного представления, кода эта проблема прекратит быть острой, если не прекратится до конца, то хотя бы будет понятной в общем и целом. И никто ответы на эти вопросы не дает и не говорит о том, что вопрос к такому-то времени в таком-то объеме будет решен. Никто эту ответственность на себя не берет, потому этот вопрос актуализируется на различных мероприятиях», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Милрад Фатуллаев.

По его словам, чеченцы Дагестана ожидают какой-то реакции с главной площади Махачкалы, но ее нет. «Никто ответственности сделать какие-то заявления и предоставить твердые обещания на себя не берет - ни Васильев, ни Здунов, ни профильные ведомства и министерства или ответственные лица или дирекция по переселению», - отметил Фатуллаев.

Он не исключает, что у дагестанской стороны есть опасения по поводу возникновения нового вопроса после восстановления Ауховского района – о его присоединении к Чечне. По словам журналиста, сейчас такой вопрос не стоит, но еще несколько лет назад у Рамзана Кадырова «был безграничный карт-бланш». «Сейчас у него безусловной поддержки меньше. Но кто знает, если такая ситуация возникнет через 20-30 лет, и Чечня станет более самостоятельной и безапелляционной в своих действиях, как несколько лет назад, то вопрос о присоединении Ауховского района к Чечне возникнет с новой силой и категоричностью, поэтому опасения неопределенного круга лиц в Дагестане совершенно справедливы», - считает журналист.

С ним не согласен учредитель газеты «Новое дело» Хаджимурад Сагитов. «Опасений территориального спора с Чечней у [дагестанской] власти нет. Если бы были хоть какие-то опасения, они работали бы по возникающим проблемам на опережение, встречались бы с общественниками, историками, и не по принципу догоняющего последний вагон поезда. Думаю, что власти не опасаются ничего, кроме сохранения самой власти», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сагитов.