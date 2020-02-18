Правозащитники раскритиковали приговор талышскому активисту Аббасову

18 февраля 2020, 02:34

Фахраддин Аббасов приговорен в Азербайджане к 16 годам тюрьмы по обвинению в призывах против целостности государства, госизмене и разжигании вражды. Многие талыши не поддерживают Аббасова, но суровый приговор вызывает к нему сочувствие, отметил Гилал Мамедов. Приговор нельзя назвать объективным, считают правозащитники Самир Казымлы и Алескер Мамедли.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля 2018 года суд в Баку вынес решение о заочном аресте Фахраддина Аббасова, а в сентябре того же года Аббасов по запросу Азербайджана был задержан в подмосковном городе Люберцы. Россия выдала Аббасова Азербайджану, и 28 февраля его задержали в бакинском аэропорту. Он обвинен в призывах против территориальной целостности страны и разжигании вражды. При этом опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что Аббасов настроил против себя общественное мнение своими антиазербайджанскими высказываниями. Они не увидели причин для того, чтобы развернуть кампанию в его поддержку и не исключили, что Аббасов заслуживает обвинительного приговора.

Фахраддин Абосзода (Аббасов) - один из лидеров талышского национального движения и руководителей Талышско-Муганской республики в начале 1990-х годов. Политические установки Абосзода спорны, но требование его освобождения поддерживают все талыши, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 14 февраля был зачитан приговор Аббасову. Он был признан виновным по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства), 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) и 274 (государственная измена) Уголовного кодекса и приговорен к 16 годам лишения свободы. Ранее прокурор просил приговорить 63-летнего Аббасова к 17 годам тюремного заключения.

Адвокат Аббасова Ганга Ибрагимов подтвердил 17 февраля корреспонденту "Кавказского узла" вынесение приговора. При этом он заявил, что Аббасов не признал себя виновным ни по одной из статей обвинения.

Ибрагимов также вкратце отметил, что Аббасову вменялись призывы к созданию "Талышской республики", "Независимого талышского государства", и следствие основывалось на его выступлениях в СМИ и Интернете.

По словам адвоката, защита планирует подать апелляцию. "Я планирую посетить Аббасова в СИЗО Службы государственной безопасности и после встречи с ним подать апелляцию", - сказал он.

На вопрос, жалуется ли Аббасов на условия содержания и обращение, Ибрагимов отметил, что ему он "о каких-либо жалобах не говорил".

Мамедов: следствие по делу Аббасова велось с нарушениями

По словам сопредседателя Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА) Гилала Мамедова, "следствие (по делу Аббасова) с самого начала сопровождалось серьезными нарушениями закона".

Гилал Мамедов - автор видеоролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", ставшего популярным в Интернете в 2012 году, который привлек внимание общественности к проблеме соблюдения прав талышей. В сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Гилал Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела. 17 марта 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 148 человек, в том числе Гилала Мамедова. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Гилала Мамедова.

"Конечно, мы не разделяем политических взглядов Фахраддина Аббасова. Мы за целостное и неделимое азербайджанское государство. Но мы считаем, что с самого начала дело Аббасова велось с серьезными нарушениями закона. Так, Россия в нарушение Конституции и законов этой страны позволила фактически похитить на ее территории человека, которому было предоставлено политическое убежище. По международным законам лица, которым угрожают в своей стране уголовным преследованием за политические взгляды, не могут быть выданы данному государству", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Также Мамедов отметил, что после выдачи в Азербайджане длительное время не обеспечивалось право Аббасова на привлечение адвоката по своему выбору.

"Показания у него были взяты под давлением. Ему не давали встреч с близкими. Судебный процесс был проведен спешно, причем большинство заседаний были закрытыми. В конечном итоге ему был вынесен очень суровый и предвзятый приговор", - считает Мамедов.

Он подтвердил, что Аббасов не признал себя виновным. "Фахраддин Аббасов в последнем слове сказал, что не совершал преступлений, а лишь излагал личное мнение. Аббасов сказал, что, как в свое время он говорил о принудительном присоединении Азербайджана к СССР, за что его хотели исключить из партии, так и сейчас он выступает за свободное самоопределение талышей и предоставление им права самостоятельно решать, как строить отношения с другими народами", - отметил Мамедов.

Несмотря на то, что многие талыши Азербайджана не разделяют политических взглядов Аббасова, несправедливое следствие и судебное разбирательство и вынесение чрезмерного сурового приговора пробуждают к нему сочувствие, также отметил он.

"Как бы ни оценивали личность Аббасова с политической точки зрения, но он еще и ученый, автор множества статей об истории и культуре талышей. В этом смысле несправедливость к нему вызывает сочувствие и беспокойство", - отметил Мамедов.

При этом он также сообщил, что однозначно назвать, каковы мотивы преследования Аббасова, сложно. "Фахраддин Аббасов представлял разве что самого себя, и за ним не было какой-либо силы. Может быть, показательный процесс по его делу был задуман как устрашение и назидание другим," - предположил Мамедов.

В ноябре 2018 года в передаче "Вечерний Ургант" на "Первом канале" белорусский стендап-комик азербайджанского происхождения Идрак Мирзализаде произнес, завершая свое выступление, фразу "Свободу Фахраддину Абосзода!" При этом он добавил: "Это ничего не значит, но звучит так эпично в эфире "Первого канала", как будто у меня есть какие-то политические убеждения". Однако после выступления на своей станице в Instagram Мирзализаде отметил, что "к сожалению, это все-таки что-то значит", и рассказал об аресте и угрозе выдачи Аббасова. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" журналистов, то, что в эфире "Первого канала" произошел "прорыв" несанкционированного политического призыва, является упущением редакции.

Эксперты отметили суровость приговора Аббасову

Член Рабочей группы гражданского общества по составлению списка политзаключенных Самир Казымлы воздержался от оценок приговора, но отметил, что Аббасову были предъявлены достаточно серьезные обвинения.

"Конечно, отношение к Фахраддину Аббасову в обществе неоднозначное. Он выступал с заявлениями, направленными против единства Азербайджана. В этом смысле его история отличается от дел других представителей талышской интеллигенции, например, покойного Новрузали Мамедова и Гилала Мамедова, которые однозначно демократической общественностью были признаны как политзаключенные. Однако одно дело - политические заявления, другое - насколько объективно к нему было осуществлено правоприменение. В этом смысле в юридическую состоятельность и достоверность обвинений также мы не можем однозначно верить с учетом методов работы силовых ведомств", - сказал Казымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Талышского культурного центра, главный редактор газеты "Талыши садо" (Голос талыша) Новрузали Мамедов был арестован вместе с ответственным секретарем издания Эльманом Гулиевым 2 февраля 2007 года. Предъявленное ему обвинение в сотрудничестве с иранской разведкой было построено на показаниях Гулиева, который признал свою вину. 24 июня 2008 года Мамедов был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье 274 УК Азербайджана (измена государству). Суд также постановил конфисковать имущество Мамедова. 17 августа 2009 года Новрузали Мамедов скончался в тюремной больнице.

Эксперт в области права, член Платформы "Гражданское общество" Алескер Мамедли заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в уголовных кодексах многих стран, в том числе европейских, предусмотрены меры наказания за призывы и иные высказывания, направленные против государственной целостности.

"Если исходить из публичных выступлений Фахраддина Аббасова, то в них содержались призывы, идущие вразрез с территориальной целостностью Азербайджана. Подобные призывы не подпадают под защиту статьи 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав человека. В ее второй части сказано, что свобода выражения не абсолютна, может ограничиваться в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка и ряде других случаев", - сказал он.

Однако, по его мнению, остается вопрос, насколько адекватно назначенное Аббасову наказание. "При назначении наказания суд должен исходить из личности обвиняемого и того, насколько реально осуществимы его призывы. Одно дело, когда такой призыв совершает, скажем, лидер какой-то партии, и другое - просто частное лицо. Наказание должно быть соразмерно степени риска осуществления деяния", - сказал Мамедов.

По мнению исполнительного директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, власти Азербайджана, добившись выдачи Аббасова, продемонстрировали, что могут достать любого критика режима даже за рубежом.

"До того был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку журналист Афган Мухтарлы. Были задержания по линии Интерпола и попытки доставить в Азербайджан политэмигрантов Фикрета Гусейнли и Дашгына Агаларова. В конце прошлого года властям удалось добиться депортации с Украины и ареста в Баку блогера Эльвина Исаева. То есть власти дают понять, что могут любого достать за рубежом. И в то же время посыл местным критикам, что если у нас руки доходят до политэмигрантов, то с вами все просто", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о вынесенном вердикте Аббасову. Комментариями со стороны обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.