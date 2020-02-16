Прокуратура Астрахани заступилась за жильцов аварийного общежития

16 февраля 2020, 01:47

Жильцы общежития на 1-й Перевозной в Астрахани пожаловались, что уже десять лет живут на чемоданах. Ленинский районный суд удовлетворил иск городской прокуратуры, которая заявила о бездействии мэрии в решение вопроса с аварийным общежитием, и дал властям три месяца, чтобы провести исследование здания.

Как писал "Кавказский узел", общежитие на улице 1-я Перевозная в Астрахани было признано аварийным, в 2010 году его жильцов переселили в маневренный фонд - дали комнаты в коммунальных квартирах. В 2017 году в здании был проведен ремонт. В начале 2018 года власти Астрахани потребовали от жильцов вернуться в общежитие, однако те отказались. Они уверены, что сделанный ремонт - лишь косметический, здание может рухнуть. После ремонта по стенам пошли новые трещины, в подвале по-прежнему, пожаловались жильцы. В 2019 году жильцы сообщили, что здание находится в ужасном состоянии, всё отваливается, по ночам стены "трещат".

В 2018-2019 гг. бывшие жильцы общежития неоднократно проводили пикеты, указывая на то, что заселение в общежитие может быть опасным, оно может рухнуть. В феврале 2019 года была создана межведомственная комиссия, которая признала общежитие пригодным к проживанию. Жильцы пытались оспорить это решение в Ленинском районном суде, но он встал на сторону мэрии, однако 25 сентября 2019 года Астраханский областной суд поддержал апелляцию астраханцев, результаты февральской межведомственной комиссии (МВК) были отменены. Была назначена новая МВК, которая собралась 24 октября. МВК попросила администрацию предоставить документы об исследовании здания, но за четыре месяца мэрия этого так и не сделала.

"С 25 сентября 2019 года по февраль они (городские власти) никаких действий не предпринимали. 25 сентября у нас была апелляция в областном суде, и им дали месяц, чтобы решить вопрос со всем - с проверками, с экспертизами. 24 октября у нас была МВК (межведомственная комиссия), где им тоже дали время, и с 24 октября до конца января они вообще ничего не предпринимали", - рассказала 15 февраля корреспонденту "Кавказского узла" бывшая жительница общежития Наталья Кузнецова.

По ее словам, октябрьское заседание комиссии было отложено, так как представители властей не принесли документы.

"Потом на декабрь отложили - они опять не принесли документы. А в январе опять должна была быть МВК, но ее просто уже не было. Позвонили и сказали, что откладывают, потому что не предоставлены документы. Получается, откладывают и откладывают, а результата нет", - пожаловалась Кузнецова.

По ее словам, 25 декабря 2019 года прокуратура Астрахани подала иск в Ленинский районный суд в отношении городской администрации о бездействии, 14 февраля иск был удовлетворен.

"В суде представительница администрации говорила, что с 2013 по 2017 год подвал был затоплен, у жильцов было халатное отношение ко всему этому сантехническому оборудованию. И поэтому идет затопление подвала. Пытались свалить на нас как бы. Я выступила и сказала, что в 2013-2017 годах в нашем правом крыле (здания) никто не проживал. И десять лет администрация просто бездействовала, делала какие-то там экспертизы, но всё это было формально. И опять собралась МВК в октябре, а они опять ничего не делают, тянут. Хоть и ссылается администрация на то, что им надо было выбить деньги", - рассказала Кузнецова, которая присутствовала 14 февраля на заседании.

По ее словам, на суде представители администрации представили документы, что "только в феврале нашли организации, чтобы нанять их для исследования здания - пожарной системы, вентиляции подвального помещения, стен и прочего, отправили туда письма".

"Но единственное, что они (городские власти) от них (организаций) получили, это сумма, которая нужна для выполнения работ - миллион 50 тысяч. Это то, что с них запросили за исследования. Ни то, что у них (организаций) есть лицензии, ни какие-то документы на проведение этих работ - ничего этого представлено не было, а только назвали сумму. Когда мы делали экспертизу - с нас лицензию требовали, а тут ничего. Что это за организации? Я это также сказала в суде", - отметила Кузнецова.

Она отметила, что 24 октября 2019 года МВК "выделила ряд пунктов, которые администрация должна проверить".

"Провести исследование грунтовых вод в подвальном помещении. Выяснить, как влияет на здание то, что они убрали вентиляционные шахты (в ходе ремонта). То есть они должны провести исследования и подготовить документы для вынесения нового решения МВК. И вот они в суде предоставили документы, что с 1 марта начинается исследование здания. И сказали, что в течение 60 рабочих дней всё это будет проводиться. Суд дал им 90 дней", - сообщила собеседница.

На сайте Ленинского районного суда указано, что судебное заседание по иску прокуратуры Астрахани к администрации города состоялось 14 февраля, однако результаты рассмотрения дела по данным на 00.58 мск сегодня, 16 февраля не приводятся. Категория дела - об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.

Она также рассказала, что живет в маневренном фонде. "Уже десять лет практически мы живем на чемоданах. Не можем ремонт сделать нормальный. У нас уже и дети выросли, и внуки родились", - пожаловалась Кузнецова.

Она также рассказала, что 11 февраля прошло заседание в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре, где администрация города пыталась оспорить решение Астраханского областного суда от 25 сентября об отмене февральских результатов МВК, однако краснодарский суд встал на сторону жильцов.

"С Краснодаром заседание было по видеоконференцсвязи. Суд принял решение в нашу пользу, им отказали. Потому что им, по сути, даже предоставить нечего. Очень короткий суд был", - рассказала Кузнецова, которая наблюдала за заседанием из зала Ленинского районного суда.

На сайте суда указано, что судебное заседание по делу прошло 11 февраля, суд вынес решение оставить жалобу без удовлетворения.

Бывшая жительница общежития Галина Шишкова, которая также присутствовала на заседании суда 14 февраля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "межведомственная комиссия откладывается уже целый год".

"Первую МВК признали недействительной, а с осени каждый месяц МВК собирается. И администрация не предоставляла ей никаких документов. Пока прокуратура города Астрахани не подала на администрацию за бездействие, они никаких действий не предпринимали. А теперь суд обязал их [...] выполнить все эти работы, которые с них требовала МВК, то есть разобраться с источником воды в подвале - грунтовые или нет, плюс оценить износ перекрытий. Вентиляцию здания чтобы проверили, оценили степень влажности, провели полное обследование несущих конструкций, подвала", - рассказала Шишкова.

Она пожаловалась, что из-за ситуации с общежитием "здоровья элементарно уже нет". "Сидишь как на вулкане. Давление скачет, постоянно лекарства приходится пить. Мы тут сидим уже десять лет практически, и здесь уже всё сыпется, рушится, валится. И мы не можем заняться ремонтом. Если бы мы знали, что еще сколько лет проживем, то мы бы, допустим, обустроились. А так мы десять лет ни туда, ни сюда, не знаем, что будет. Это очень тяжело", - посетовала Шишкова.

Какими-либо комментариями администрации города Астрахань относительно принятых решений и комментариев участников судебного заседания "Кавказский узел" пока не располагает.