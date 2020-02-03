Суд смягчил наказание Тимуру Хамхоеву

03 февраля 2020, 16:42

Суд в Свердловской области постановил смягчить наказание Тимуру Хамхоеву, приговоренному к лишению свободы по делу о пытках в ингушском центре "Э", сообщил сегодня адвокат Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября 2019 года Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении Тимуру Хамхоеву, осужденному на семь лет колонии. Свердловский облсуд 20 декабря 2019 года оставил в силе это решение.

В ноябре 2019 года суд в Кировской области заменил на ограничение свободы неотбытую часть наказания Андрею Безносюку, другому осужденному по делу о пытках в ингушском ЦПЭ. в Ранее суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство об УДО Мустафы Цороева, а в ноябре 2018 года суд в Нальчике освободил еще одного осужденного по этому делу - Магомеда Бекова. "Год-два - и все ингушские ЦПШники будут на свободе", - прокомментировал решение суда об освобождении Безносюка адвокат правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин.

Тимур Хамхоев получил положительное решение суда по жалобе на наказание, сообщил сегодня Андрей Сабинин в своем Telegram-канале. "Суд заменил ему лишение свободы более мягким видом наказания", - написал он, добавив, что "прогноз сбывается".

Согласно карточке дела на сайте Тагилстроевского райсуда, решение по делу Тимура Хамхоева суд принял 31 января. На какое именно наказание заменен неотбытый Хамхоевым срок, в карточке дела не уточняется.

Комментариев от Тимура Хамхоева либо его представителей пока не поступало. В пресс-службе суда на звонки не ответили, пишет сегодня "Медиазона".

Напомним, 27 июля 2018 года суд вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии, начальник отдела центра "Э" Андрей Безносюк - к шести годам. Суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения. Андрей Сабинин в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокаты бьются лбом о правосудие на Кавказе" назвал приговор по делу ингушского центра "Э" чрезмерно мягким.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить только после ареста главных подозреваемых, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".