Суд подтвердил отказ в досрочном освобождении Тимура Хамхоева

20 декабря 2019, 15:52

Свердловский областной суд отказался изменить решение об отказе в условно-досрочном освобождении Тимура Хамхоева, осужденного по делу о пытках в ингушском Центре "Э".

Как информировал "Кавказский узел", бывший глава Центра по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ России по Ингушетии Тимур Хамхоев в июле 2017 года был приговорен к семи годам колонии общего режима. 10 октября Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отказал Тимуру Хамхоеву в условно-досрочном освобождении. Суд учел категоричную позицию потерпевших, считает родственница умершего после пыток Магомеда Далиева.

Решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила по ходатайству Тимуру Хамхоева оставлено в силе, сообщил сегодня на своем сайте Свердловский областной суд. Согласно видео, которым сопровождается публикация, Хамхоев участвовал в сегодняшнем заседании по видеоконференцсвязи.

Наказание Хамхоев отбывает в тагильской ИК-13 "Красная утка", предназначенной для осужденных сотрудников силовых органов, говорится в сегодняшней публикации Znak.

Отметим, что другой осужденный по делу о пытках, глава отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрей Безносюк, добился решения суда о замене неотбытых двух лет и семи месяцев в колонии ограничением свободы. "Колония и прокурор поддержали [ходатайство], сказали, что твердо встал на путь исправления, получил профессию швеи. Год-два и все ингушские ЦПШники будут на свободе", - прокомментировал тогда адвокат Андрей Сабинин.

Ранее, в мае, суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мустафы Цороева, который был осужден на пять лет колонии общего режима по делу о пытках в ингушском ЦПЭ. В ноябре 2018 года суд в Нальчике освободил еще одного осужденного по этому делу - начальника отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомеда Бекова, который получил самое строгое наказание - десять лет строгого режима. Беков был освобожден досрочно из-за тяжелой болезни, однако президиум Верховного суда Кабардино-Балкарии отменил это решение, и 27 августа осужденного отправили в СИЗО.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить только после ареста главных подозреваемых, сообщается в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".