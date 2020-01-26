Волгоградцев возмутило сравнение мусора на Кубани с Мамаевым Курганом

26 января 2020, 10:36

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сравнивший горы мусора в Белореченске с Мамаевым Курганом в Волгограде, должен публично извиниться за свои слова, заявил председатель реготделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян. Такие сравнения кощунственны и недопустимы, считает ветеран Борис Усик.

Как писал "Кавказский узел". 20 января активисты Белореченска устроили серию одиночных пикетов возле местной администрации с требованием закрыть свалки, на которые свозят мусор из Сочи. Проверка, проведенная министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края показала, что мусор из Сочи на полигоне фактически не сортируется, а закапывается с нарушением регламента. Губернатор Краснодарского края после поездки в Белореченск 23 января уволил генерального директора компании "Крайжилкомресурс" Валерия Дробота, раскритиковав ответственных за работу мусорного полигона. Краевой министр ЖКХ отчитался об устранении нарушений, но белореченский активист Дмитрий Островлянчик утверждает, что в городе по-прежнему неприятно пахнет.

Фрагмент выступления губернатора Кубани на совещании по теме мусорного полигона в администрации Белореченска был размещен на Youtube-канале телеканала "Советская Кубань", насчитывающего 6,74 тысяч подписчиков, 25 января. На видео губернатор Кубани несколько раз сравнил растущие горы мусора с Мамаевым Курганом в Волгограде. "И просто растет этот мусор, как Мамаев Курган", - сказал губернатор. По данным на 10.30 мск сегодня виддео набрало 672 просмотра.

Мамаев курган - возвышенность на правом берегу реки Волга в Центральном районе Волгограда , где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!". На сегодняшний день на Мамаевом кургане захоронено порядка 48 тысяч человек, из которых 2047 павших воинов - на военно-мемориальном кладбище, открытом в 1995 году.

Активиста Армена Оганесяна возмутили слова Кондратьева. "Назвать именем Мамаева Кургана, священным для всех нормальных людей места, мусорную свалку, - это верх извращения и цинизма", - написал он на своей странице в Facebook.

"На Мамаевом Кургане похоронены несколько десятков тысяч советских воинов, отдавших жизнь", - напомнил Оганесян. По словам, активиста, он готовит "иск о защите чести и достоинства неопределенного круга сталинградцев, жителей города и всех ветеранов". "Пусть этот товарищ публично извиниться за свой поступок", - написал Оганесян.

Волгоградский ветеран, почетный гражданин Волгоградв Борис Усик призвал губернатора Кубани аккуратно формулировать свои слова при публичных выступлениях. "Мамаев курган – главная высота России", где во время Сталинградской битвы погибли десятки тысяч человек, среди которых были и уроженцы Краснодарского края, пишет со ссылкой на Усика сайт "Родной город". Он подчеркнул, что сравнивать это священное место со свалкой «кощунственно и недопустимо».

Комментариев относительно заявлений волгоградцев на сайте администрации Краснодарского края по состоянию на 10.30 мск сегодя нет.

"Кавказский узел" также писал, что 14 марта 2019 Волгоградский областной суд признал бывшего координатора штаба Навального Алексея Волкова виновным в осквернении символов воинской славы и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. Верховный суд России подтвердил виновность бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении монумента "Родина-мать зовет!", но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справочная информация о памятнике в Волгограде "Мамаев курган и скульптура "Родина–мать зовет!". В октябре 2013 года Мамаев курган со скульптурой "Родина-мать" в Волгограде попал в число победителей конкурса достопримечательностей "Россия-10". Также Мамаев курган был признан 12 июня 2008 года одним из семи чудес России.