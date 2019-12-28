28 декабря 2019, 14:12

Следствие отвергло версию о покушении на Гюльалыева

Согласно окончательным выводам следствия, водитель такси непреднамеренно сбил правозащитника Огтая Гюльалыева, заявили МВД и Генпрокуратура Азербайджана. Проверка того, насколько качественно Гюльалыеву была оказана медицинская помощь, продолжается.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он рассказал о плане кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомашины. Правозащитник впал в кому, в этом состоянии его перевезли в стамбульскую клинику. 13 декабря партия "Мусават" в ходе благотворительного марафона собрала около восьми тысяч долларов для помощи Гюльалыеву.

Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Коллеги правозащитника подвергли сомнению объективность расследования, указав, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном ДТП. Гюльалыеву угрожали, что его собьет машина, отметили они. Водителю, который сбил активиста, грозит до трех лет заключения.

Утверждения о преднамеренном наезде на Гюльалыева, ввиду "недоказанности следствием, опровергаются", говорится в сегодняшнем совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана. Ведомства указали, что Гюльалыев проживает далеко от места происшествия и прибыл туда на встречу со знакомым, то есть не пользовался этим маршрутом регулярно. С другой стороны, совершивший ДТП водитель такси Кенан Абдуллаев с сентября ежедневно ездил по тому участку дороги, где сбил Гюльалыева - он забирал ребенка своего соседа с подготовительных курсов.

Кроме того, записи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" и данные биллинга сотовой связи говорят о том, что в течении двух часов, которые предшествовали ДТП, Абдуллаев и Гюльалыев двигались в различных направлениях. О передвижении Гюльалыева его никто не информировал ни по телефону, ни через интернет, утверждают ведомства. Водитель не следовал за правозащитником, сделали вывод МВД и Генпрокуратура. Сбив Гюльалыева, Абдуллаев доставил его в больницу "по самому оптимальному маршруту", подчеркивается в сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Абдуллаева занимался извозом пассажиров в Баку с 2019 года, он не имеет судимостей и не замечен ни в чем подозрительном. Абдуллаев не был знаком с Гюльалыевым, не имел к нему неприязни, отмечается в сообщении. Там также говорится, что водитель находится на свободе под подпиской о невыезде. Полное, всестороннее и объективное следствие и наказание виновного будет обеспечено, заверили МВД и Генпрокуратура.

Проверка того, насколько качественно Гюльалыеву была оказана медицинская помощь, еще не завершена, сказано в сообщении.

Примечание:

"42 правозащитных организации потребовали прекратить давление на адвокатов в Азербайджане", "Супруга Гюльалыева сообщила об ухудшении его состояния", "Активисты призвали международное сообщество отреагировать на пытки в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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