21 декабря 2019, 14:42
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах
Азербайджанские солдаты с 15 декабря сделали более 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" информировал, что с 8 по 14 декабря Нагорный Карабах насчитал 140 обстрелов с азербайджанской стороны.
С 15 по 21 декабря азербайджанская армия 180 раз нарушила перемирие, применив стрелковое оружие разного калибра, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление Минобороны Нагорного Карабаха.
На сайте военного ведомства Азербайджана к 14.42 мск 21 декабря не появилось реакции на это заявление. При этом, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 15 по 21 декабря насчитал в общей сложности 150 обстрелов на линии соприкосновения войск. Только за минувшие сутки таких случаев было 22, причем стреляли в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня утром Минобороны Азербайджана.
Ранее, 17 декабря, в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские вооруженные силы открыли стрельбу по армянскому селу Коти Тавушской области Армении, а также по автомагистрали Иджеван - Ноемберян.
В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"