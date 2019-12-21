Солдат Армии обороны. ФОто пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am/news/view/2623

21 декабря 2019, 14:42

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах

Азербайджанские солдаты с 15 декабря сделали более 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 8 по 14 декабря Нагорный Карабах насчитал 140 обстрелов с азербайджанской стороны.

С 15 по 21 декабря азербайджанская армия 180 раз нарушила перемирие, применив стрелковое оружие разного калибра, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте военного ведомства Азербайджана к 14.42 мск 21 декабря не появилось реакции на это заявление. При этом, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 15 по 21 декабря насчитал в общей сложности 150 обстрелов на линии соприкосновения войск. Только за минувшие сутки таких случаев было 22, причем стреляли в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня утром Минобороны Азербайджана.

Ранее, 17 декабря, в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские вооруженные силы открыли стрельбу по армянскому селу Коти Тавушской области Армении, а также по автомагистрали Иджеван - Ноемберян.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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