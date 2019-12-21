Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах

21 декабря 2019, 14:42

Азербайджанские солдаты с 15 декабря сделали более 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 8 по 14 декабря Нагорный Карабах насчитал 140 обстрелов с азербайджанской стороны.

С 15 по 21 декабря азербайджанская армия 180 раз нарушила перемирие, применив стрелковое оружие разного калибра, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте военного ведомства Азербайджана к 14.42 мск 21 декабря не появилось реакции на это заявление. При этом, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 15 по 21 декабря насчитал в общей сложности 150 обстрелов на линии соприкосновения войск. Только за минувшие сутки таких случаев было 22, причем стреляли в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня утром Минобороны Азербайджана.

Ранее, 17 декабря, в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские вооруженные силы открыли стрельбу по армянскому селу Коти Тавушской области Армении, а также по автомагистрали Иджеван - Ноемберян.