Военнослужащий армии Нагорно-Карабахской Республики. Фото: министерство обороны НКР. http://www.nkrmil.am/

14 декабря 2019, 14:00

Нагорный Карабах заявил о 140 обстрелах в зоне конфликта

Азербайджанские солдаты с 8 декабря сделали более 1500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 по 7 декабря Нагорный Карабах зафиксировал 130 случаев нарушения перемирия азербайджанским военными.

"В период с 8 по 14 декабря на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана противник около 140 раз нарушил режим прекращения огня, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия свыше 1500 выстрелов по армянским боевым постам", - сообщило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха (перевод "Кавказского узла").

На сайте военного ведомства Азербайджана к 14.00 мск 13 декабря не появилось комментариев по поводу данного заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 8 по 14 декабря насчитал в общей сложности 151 обстрел своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, заявило Министерство обороны Азербайджана.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по своим позициям.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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