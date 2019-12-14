Нагорный Карабах заявил о 140 обстрелах в зоне конфликта

14 декабря 2019, 14:00

Азербайджанские солдаты с 8 декабря сделали более 1500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 по 7 декабря Нагорный Карабах зафиксировал 130 случаев нарушения перемирия азербайджанским военными.

"В период с 8 по 14 декабря на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана противник около 140 раз нарушил режим прекращения огня, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия свыше 1500 выстрелов по армянским боевым постам", - сообщило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха (перевод "Кавказского узла").

На сайте военного ведомства Азербайджана к 14.00 мск 13 декабря не появилось комментариев по поводу данного заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 8 по 14 декабря насчитал в общей сложности 151 обстрел своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, заявило Министерство обороны Азербайджана.