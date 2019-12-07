Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю

07 декабря 2019, 16:03

Азербайджанские солдаты с 1 декабря сделали более тысячи выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 24 по 30 ноября Нагорный Карабах насчитал 220 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.

За очередную неделю азербайджанская сторона 130 раз нарушила перемирие, совершив более тысячи выстрелов, передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия.

"Подразделения Армии обороны соблюдали режим прекращения огня", - подчеркнули в военном ведомстве.

Министерство обороны Азербайджана к 16.03 мск 7 декабря не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 1 по 7 декабря насчитал в общей сложности 154 обстрела своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки таких случаев было 24, утверждает министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что миссия ОБСЕ, которая 4 декабря провела очередный плановый мониторинг на линии соприкосновения войск, не зафиксировала нарушений.