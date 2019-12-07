Военнослужащий Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am/news/view/2617

07 декабря 2019, 16:03

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 1 декабря сделали более тысячи выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 24 по 30 ноября Нагорный Карабах насчитал 220 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.

За очередную неделю азербайджанская сторона 130 раз нарушила перемирие, совершив более тысячи выстрелов, передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия.

"Подразделения Армии обороны соблюдали режим прекращения огня", - подчеркнули в военном ведомстве.

Министерство обороны Азербайджана к 16.03 мск 7 декабря не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 1 по 7 декабря насчитал в общей сложности 154 обстрела своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки таких случаев было 24, утверждает министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что миссия ОБСЕ, которая 4 декабря провела очередный плановый мониторинг на линии соприкосновения войск, не зафиксировала нарушений.

Последнее серьезное обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после этого стороны объявили о перемирии. Однако солдаты говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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