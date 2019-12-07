Азербайджан заявил об обстрелах армянскими снайперами

07 декабря 2019, 11:45

Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией и в зоне нагорно-карабахского конфликта за минувшие сутки были обстреляны 24 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", с утра 5 декабря по утро 6 декабря Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - заявило сегодня на своем сайте азербайджанское Минобороны.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 11.45 мск 7 декабря не появилось комментариев относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".