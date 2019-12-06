Солдат армии НКР. Фото пресс-службы МО Армении http://www.nkrmil.am/gallery/photos/view/18

06 декабря 2019, 09:35

Азербайджан насчитал 23 обстрела в зоне конфликта

Позиции вооруженных сил Азербайджана в зоне карабахского конфликта, в том числе в трех приграничных селах, подверглись обстрелам, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря Азербайджан зафиксировал пулеметные обстрелы в зоне конфликта, насчитав 22 нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селe Гызылгаджылы Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

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