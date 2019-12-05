05 декабря 2019, 08:58

Азербайджан зафиксировал пулеметные обстрелы в зоне конфликта

Азербайджанские позиции в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 20 раз, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря Минобороны Азербайджана заявило о 21 обстреле своих позиций за сутки, днем ранее – о 22 обстрелах.

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 20 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, стрельба велась с территории Ноемберянского района Армении и с позиций "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Джафарли Газахского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян находится в Тавушской области Армении на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

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