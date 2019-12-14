Азербайджанские солдаты на боевых позициях. ФОто с сайта Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az/ru/news/v-otdelnoj-obshevojskovoj-armii-provedeny-sbory-video-28935.html

14 декабря 2019, 09:07

Азербайджан насчитал 20 обстрелов на линии фронта

Позиции азербайджанских войск подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, с утра 12 декабря по утро 13 декабря Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.07 мск 14 декабря не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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