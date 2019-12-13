Военнослужащие азербайджанской армии. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=26511

13 декабря 2019, 10:30

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух сел

Режим перемирия был нарушен 23 раза за сутки, под обстрел попали азербайджанские позиции в селах на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря Азербайджан заявил о 22 обстрелах за сутки. 

Последнее серьезное обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после чего стороны и объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

С 12 по 13 декабря режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен 23 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в селe Агбулаг Товузского района, в селe Ферехли и на безымянных высотах Газахского района, отмечает ведомство. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.20 мск нет информации относительно этого заявления об обстрелах. 

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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