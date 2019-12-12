Азербайджан заявил об обстреле приграничного села

12 декабря 2019, 09:22

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 22 раза, в том числе в селе на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря Азербайджан зафиксировал 21 обстрел своих позиций за сутки, днем ранее – 20 обстрелов.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия за сутки был нарушен 22 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы, по данным министерства, велись как с территории Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".