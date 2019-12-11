Азербайджан зафиксировал 21 обстрел за сутки

11 декабря 2019, 09:02

Позиции азербайджанских войск подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что с утра 9 декабря по утро 10 декабря Минобороны Азербайджана насчитало 20 случаев нарушения перемирия.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - заявила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории "близ оккупированных сел", которые находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.02 мск 11 декабря не появилось комментариев относительно этого заявления.

Последнее серьезное обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после чего стороны и объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".