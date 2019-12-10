Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта

10 декабря 2019, 08:54

Позиции азербайджанских войск были обстреляны в зоне карабахского конфликта и в двух селах на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Минобороны Азербайджана заявило о 22 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 23 обстрелах.

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 20 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, стрельба велась с территории Ноемберянского района Армении и с позиций, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли Газахского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян находится в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".