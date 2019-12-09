Азербайджан зафиксировал обстрелы в трех приграничных селах

09 декабря 2019, 08:48

Позиции азербайджанской армии в течение суток были обстреляны 22 раза, в том числе в селах граничащего с Арменией района, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 декабря Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций.

С 8 по 9 декабря режим перемирия был нарушен 22 раза, под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы в Газахском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 08.40 мск сегодня.