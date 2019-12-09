09 декабря 2019, 08:48
Азербайджан зафиксировал обстрелы в трех приграничных селах
Позиции азербайджанской армии в течение суток были обстреляны 22 раза, в том числе в селах граничащего с Арменией района, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 8 декабря Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций.
С 8 по 9 декабря режим перемирия был нарушен 22 раза, под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы в Газахском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 08.40 мск сегодня.
Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако это не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".