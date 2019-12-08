08 декабря 2019, 09:05

Азербайджан сообщил о 23 обстрелах за сутки

Позиции азербайджанской армии в течение суток были обстреляны 23 раза, в том числе в пяти приграничных селах, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 7 декабря Азербайджан насчитал 24 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю, с 1 по 7 декабря.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения. 

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления об обстрелах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 декабря 2019, 12:00

08 декабря 2019, 11:32

08 декабря 2019, 11:07

08 декабря 2019, 10:28

08 декабря 2019, 08:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи