08 декабря 2019, 09:05
Азербайджан сообщил о 23 обстрелах за сутки
Позиции азербайджанской армии в течение суток были обстреляны 23 раза, в том числе в пяти приграничных селах, сообщило Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", утром 7 декабря Азербайджан насчитал 24 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю, с 1 по 7 декабря.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления об обстрелах.
Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".