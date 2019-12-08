Азербайджан сообщил о 23 обстрелах за сутки

08 декабря 2019, 09:05

Позиции азербайджанской армии в течение суток были обстреляны 23 раза, в том числе в пяти приграничных селах, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 7 декабря Азербайджан насчитал 24 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю, с 1 по 7 декабря.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления об обстрелах.