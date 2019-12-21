Азербайджанские военные. Декабрь 2019 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

21 декабря 2019, 09:25

Азербайджан зафиксировал 22 обстрела на линии фронта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией за минувшие сутки были обстреляны 22 раза, сообщило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что с утра 19 декабря по утро 20 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 20 обстрелов своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня МИнобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, расположенных на территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.25 мск 21 декабря не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

Последнее серьезное обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после чего стороны и объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта", "Минобороны Армении заявило об обстреле села с азербайджанской стороны", "Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией".

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