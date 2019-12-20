20 декабря 2019, 09:08
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны за сутки 20 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 21 обстрел своих позиций за сутки, днем ранее – 22 обстрела.
Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 20 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По данным министерства, обстрелы велись с территории Армении и с позиций, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.
В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".