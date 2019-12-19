Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта

19 декабря 2019, 09:20

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря Минобороны Азербайджана зафиксировало 23 обстрела своих позиций за сутки. Военное ведомство Армении в тот же день обвинило Азербайджан в обстреле села Коти Тавушской области и автомагистрали Иджеван - Ноемберян.

Число обстрелов, которое фигурирует в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Азербайджан сообщает о максимум трех десятках обстрелов за сутки.

Режим перемирия был нарушен за сутки 21 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, стрельба велась, в том числе из снайперских винтовок, как с территории Армении, так и с позиций, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Днем ранее, 18 декабря, режим прекращения огня был нарушен, по версии азербайджанской стороны, 22 раза. Обстрелам, в том числе из снайперских винтовок, подверглись, в частности, позиции азербайджанских войск в селах Ферехли, Ашагы Аскипара Газахского района, а также в селе Агбулаг Товузского района, говорится в сообщении на сайте военного ведомства Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах эти заявления.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".