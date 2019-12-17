17 декабря 2019, 22:32

Минобороны Армении заявило об обстреле села с азербайджанской стороны

Азербайджанские вооруженные силы открыли стрельбу по армянскому селу Коти Тавушской области Армении, а также по автомагистрали Иджеван - Ноемберян, заявили в Министерстве обороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией. По его данным, позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок.

Обстрелы со стороны Азербайджана зафиксированы с 22:00 до 22:30 часов по местному времени (с 21:00 до 21:30 мск), сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам Ованнисяна, азербайджанские силы прекратили стрельбу "только после ответного огня". "Со стороны армянских вооруженных сил нет потерь", - говорится в сообщении Ованнисяна, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Село Коти расположено в 2,5 километра от границы с Азербайджаном. По данным на 2017 год, в нем проживало 2133 человека, сообщается на сайте Министерства территориального управления Армении.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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