Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией

17 декабря 2019, 09:24

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана зафиксировало 21 обстрел своих позиций за сутки.

Число обстрелов, которое указывает в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", в сводках сообщается о максимум трех десятках обстрелов за сутки.

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 23 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, стрельба, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, велась с территории Ноемберянского района Армении и с позиций, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", город Ноемберян находится в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".