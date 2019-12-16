16 декабря 2019, 09:31
Азербайджан зафиксировал обстрел села на границе с Арменией
Позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз за сутки, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", с 14 по 15 декабря Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций.
С 15 по 16 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз, под огонь попали позиции азербайджанских военных в селе Ашагы Аскипара в Газахском районе ", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.00 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на"Кавказском узле". В течение двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
На специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" публикует материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта.