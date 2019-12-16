Военнослужащие армянской армии. Фото пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7262

16 декабря 2019, 09:31

Азербайджан зафиксировал обстрел села на границе с Арменией

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз за сутки, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 14 по 15 декабря Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций.

С 15 по 16 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз, под огонь попали позиции азербайджанских военных в  селе Ашагы Аскипара в Газахском районе ", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.00 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на"Кавказском узле".  В течение двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

На специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война "Кавказский узел" публикует материалы о событиях, происходящих  в зоне карабахского конфликта.

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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