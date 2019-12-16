Азербайджан зафиксировал обстрел села на границе с Арменией

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз за сутки, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 14 по 15 декабря Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций.

С 15 по 16 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз, под огонь попали позиции азербайджанских военных в селе Ашагы Аскипара в Газахском районе ", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.