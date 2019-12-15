15 декабря 2019, 09:12
Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел
Позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз за сутки, под огонь попали села на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", с 13 по 14 декабря Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 140 обстрелах в зоне конфликта с 8 по 14 декабря.
"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции в селах Ферехли, Мезем и на безымянных высотах в Газахском района,отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но вооруженное противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет об обстрелах в зоне конфликта сообщалось ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".