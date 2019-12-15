Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

15 декабря 2019, 09:12

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз за сутки, под огонь попали села на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 13 по 14 декабря Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 140 обстрелах в зоне конфликта с 8 по 14 декабря.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции в селах Ферехли, Мезем и на безымянных высотах в Газахском района,отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.