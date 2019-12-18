"Новая газета" сравнила истории Нуханова и Тумсо

18 декабря 2019, 12:23

Блогер Ислам Нуханов, как и Тумсо Абдурахманов, подвергся в Чечне уголовному преследованию после попытки поднять общественно значимую проблему, указала журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа, где живет жена Нуханова, начала проверку ее жалоб на анонимные угрозы.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря "Новая газета" сообщила о задержании в Чечне 27-летнего Ислама Нуханова, который попытался обнародовать информацию о роскошных условиях жизни чеченских чиновников. После пыток Нуханова обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Елена Мельник, вопреки угрозам, прилетала в Чечню из Когалыма, чтобы добиваться его освобождения. Пользователи YouTube в комментариях к видео Нуханова потребовали освободить его.

"Новая газета" обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, и когалымская полиция начала проверку по жалобе Елены Мельник на угрозы и разбитое булыжником окно комнаты в общежитии, где женщина живет с двумя детьми. Полицейские опросили Мельник 17 декабря. "В этом существенное отличие российской полиции от чеченской. Первым делом когалымские полицейские пришли к жертве преступления, а не вызвали повесткой соседей с целью получить показания, что это Лена кинула булыжником в свое окно", - говорится в статье Елены Милашиной "Два мира, два Ислама", опубликованной в "Новой газете" 17 декабря.

В материале поясняется, что Елена Мельник, как автор заявления о похищении ее мужа, неоднократно просила чеченское следствие направить поручение для ее опроса в полицию Когалыма. "Но ни поручения опросить Лену, ни поручений опросить правозащитников «Комитета против пыток» и адвоката Наталью Добронравову, ни запроса об истребовании биллингов телефонов Нуханова, его матери и деда, истребовании из УМВД Грозного записей с камер видеонаблюдения следователь <...> так и не сделал. Он решил начать с «главного» - с опроса соседей Нухановых", - говорится в публикации.

Милашина провела параллели между преследованием Нуханова и Тумсо. "История Ислама Нуханова очень похожа на историю Тумсо Абдурахманова. Тот тоже был незаконно задержан в 2015 году", - написала она.

Еще до эмиграции в Польшу Тумсо Абдурахманов через канал в видеохостинге YouTube предавал огласке общественно важные проблемы в Чечне, вовлекая широкий круг людей в их обсуждение. Его задержали осенью 2015 года после конфликта с Исламом Кадыровым. При этом Абдурахманову предъявили обвинение, никак не связанное с его публикациями - в причастности к сирийским боевикам, говорится в биографической справке о Тумсо Абдурахманове, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, что силовики обвинили Нуханова в связях с Тумсо Абдурахмановым, однако сам Абдурахманов это опроверг. Уголовное преследование Ислама Нуханова является "показательной поркой" для всех жителей Чечни, пытающихся разоблачать власти, считает он. Блогер отметил, что видео Ислама Нуханова не представляло для него никакого интереса. По словам Тумсо, в окружении руководителей Чечни есть достаточно людей, которые симпатизируют ему и тайно ненавидят свое начальство, поэтому в его руки попадают более содержательные видеозаписи. В подтверждение этого тезиса Абдурахманов продемонстрировал фрагмент съемки богатых домов одного из ближайших соратников Кадырова в селе Джалка.

Видео "Как живут Кадыров и его соратники. Часть 1", опубликованное на канале Ислама Нуханова 31 октября, набрало к 12.23 мск 17 декабря более 104 тысяч просмотров и 569 отметок "нравится" при 20 "дизлайках". Число комментариев достигло 229. Пятиминутное видео снято из салона движущейся машины, за окном автомобиля видны огороженные заборами здания вдоль улиц. "Дорогие друзья, я в этом ролике показал вам, как живут Кадыров и его ближайшее окружение. Скоро выйдет вторая часть: я покажу вам, как живут обычные бюджетники", - говорится в аннотации к видео. Однако по состоянию на 17 декабря это видео остается последней публикацией на канале Нуханова.

На сайтах МВД России и управления ведомства по Ханты-Мансийскому автономному округу к 12.23 мск 18 декабря не появилось информации о проверке по жалобе Елены Мельник.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".