Участники акции у границы Южной Осетии потребовали освободить Гаприндашвили

15 декабря 2019, 15:24

Активисты, политики и коллеги грузинского врача Важи Гаприндашвили провели сегодня акцию протеста на границе с Южной Осетией с требованием освободить арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября суд в Южной Осетии заключил под стражу на два месяца задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили. 13 декабря апелляционная инстанция оставила в силе это решение.

По предположению близких врача, он отправился в Ахалгорский район Южной Осетии, чтобы помочь Тамар Гигаури, которую местные власти не дали отвезти на лечение в Тбилиси. Перед этим другая жительница Ахалгори, Маргарита Мартиашвили, умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированную медицинскую помощь в Грузии. 2 декабря Совбез Южной Осетии разрешил выезд в Грузию жителям Ленингорского района через пункт пропуска "Раздахан" для получения медицинской помощи и пенсий.

Участники акции в поддержку Важи Гаприндашвили собрались сегодня в селе Одзиси Душетского района около границы с Южной Осетией. Они потребовали освободить врача и запустили в воздух белые шары с прикрепленным к ним медицинским халатом, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

"Мы хотим выпустить этот белый халат, чтобы он преодолел колючую проволоку. Тем самым мы покажем, что у врачей нет границ", - приводит слова супруги задержанного врача Тамилы Лапанашвили "Новости-Грузия".

По данным издания, акцию организовали члены семьи и коллеги врача. В ней приняли участие не менее сотни человек - представители молодежных движений, студенты Тбилисского медуниверситета, врачи, политики, сотрудники Национальной парламентской библиотеки, депутаты от оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а также депутат правящей партии «Грузинская мечта», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрий Хундадзе.

Активисты собрались на площади Первой республики в Тбилиси, а оттуда на машинах выехали в Одзиси. Под конец акции ее участники выстроились в цепь и проскандировали «Свободу врачу Важе». На многих были футболки с этим призывом и фотографией врача, пишет издание.

Напомним, КГБ Южной Осетии заявил, что нарушение границы, в котором обвинен Важа Гаприндашвили, связано с "гибридной операцией" грузинских силовиков. Гаприндашвили настаивает на своей невиновности и отказывается признавать само существование границы между Грузией и Южной Осетией, рассказала его дочь Ирина.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

В Грузии неоднократно проходили акции в поддержку Гаприндашвили, а 28 ноября 11 неправительственных организаций призвали комиссара Совета Европы по правам человека, Парламентскую ассамблею и Международный комитет Красного Креста помочь освобождению врача. С аналогичным требованием выступило и посольство США в Грузии, обратившееся к властям Южной Осетии.

Дело Гаприндашвили стало 10-11 декабря главной темой 50-го раунда Женевских международных дискуссий. Параллельно встрече представителей Грузии, России и Южной Осетии у здания ООН в Женеве проходила протестная акция с требованием освободить Важу Гаприндашвили.

Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном 3 июля "Кавказским узлом" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International.