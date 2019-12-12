Заседание парламента Грузии прервано после акции протеста

12 декабря 2019, 14:33

Спикер парламента Грузии объявил перерыв после того, как сегодня оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний жидкость с резким запахом. Все депутаты покинули зал, двое из них пожаловались на ухудшение самочувствия.

Как сообщал "Кавказский узел", лидера партии "Новая Грузия" Георгия Вашадзе и еще 11 протестующих доставили сегодня в полицию, их подозревают в хулиганстве и неповиновении силовикам. Активисты собрались у здания парламента, потребовав не утверждать кандидатов в судьи Верховного суда и не лишать полномочий оппозиционного депутата Нику Мелию.

23 сентября независимые юристы на акции протеста в Тбилиси выступили против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей и заявили, что отбор кандидатов проводился по клановому принципу. В частности, участие в конкурсе генпрокурора Грузии Шалвы Тадумадзе оппозиционеры расценили как желание лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили контролировать судебную власть. 12 ноября народный защитник Нино Ломджария заявила, что действующие правила отбора кандидатов в судьи противоречат конституционному праву граждан занимать публичную должность и праву на справедливое судебное разбирательство.

Двое оппозиционных депутатов разбрызгали сегодня в зале заседания парламента некое вещество, заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе. "Мы обещаем, что за этим последует строжайшее реагирование", - сказал спикер. В связи с инцидентом Кобахидзе объявил технический перерыв, сообщил на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

По словам вице-спикера Георгия Вольского, жидкость неизвестного происхождения разбрызгала депутат от партии "Европейская Грузия - движение за свободу". "Они (оппозиционеры. - Прим. "Кавказского узла") решили устроить акцию-перформанс. Вошла <депутат> со специфически пахнущей жидкостью, что-то разлила и ушла. Сейчас они хотят сказать, что объявляется эвакуация парламента. Никакой эвакуации нет. <...> Мы сейчас проветрим здание и продолжим заседание", - сказал Вольский в эфире грузинской телекомпании "Имеди" (перевод ТАСС).

Ответственность за запах фекалий в зале взяло на себя гражданское движение "Сирцхвилиа" ("Позор"). Один из членов движения Нодар Рухадзе пояснил, что целью акции было не допустить утверждения кандидатов в судьи Верховного суда, хотя главным требованием остается введение пропорциональных выборов. Он подчеркнул, что распыленное в парламенте вещество не опасно для здоровья. Тем не менее, депутаты правящей партии "Грузинская мечта" Эндзеле Мачавариани и Светлана Кудбе пожаловались на ухудшение самочувствия из-за резкого запаха, им вызвали скорую помощь. Зал заседаний покинули все депутаты, на место прибыли эксперт-криминалисты и сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, информировало издание "Новости-Грузия".

Акция протеста у здания парламента продолжается, все входы в него по-прежнему оцеплены полицией. Число задержанных активистов достигло 20, сообщило издание в 13.30 мск.

С 14 ноября в Грузии проходят акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отставки правительства, назначения внеочередных парламентских выборов и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. До определения системы будущих парламентских выборов эскалации противостояния не будет, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Об акциях с требованием внести изменения в избирательную систему говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".