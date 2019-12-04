Замглавы отдела миграции в Калмыкии задержан по делу о взятке

04 декабря 2019, 21:38

Следователи заподозрили заместителя начальника отдела миграции в Калмыкии во взятке за выдачу иностранцам разрешений на временное проживание.

По версии следствия, замруководителя отдела Управления по вопросам миграции МВД по Калмыкии получил через посредника переводом на банковскую карту 820 тысяч 500 рублей. Деньги ему были перечислены за содействие иностранцам в получении разрешений на временное проживание в России, утверждают следователи.

Сотрудник ведомства подозревается в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ), он задержан, следователи ходатайствуют о заключении его под стражу, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Калмыкии на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Руководство МВД по Калмыкии назначило проведение служебной проверки после возбуждения уголовного дела в отношении работника миграционной службы, сообщило на своем сайте ведомство.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно задержания не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 ноября следователи сообщили об аресте бывшего глава Элисты Вячеслава Намруева, подозреваемого по делу о получении земли в качестве взятки, помещен под стражу. Бывшего депутата горсобрания Игоря Мальмакова суд отправил под домашний арест.