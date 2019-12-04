Генпрокурор Армении арестован заочно

04 декабря 2019, 18:42

Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал бывшего генпрокурора Армении Геворга Костаняна, обвиненного по делу о разгоне демонстрантов в 2008 году.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре следствие потребовало заочного ареста бывшего генерального прокурора Армении Геворга Костаняна.

После смены власти в Армении в 2018 году активизировалось расследование дела о разгоне демонстрантов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Обвинения были предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшим министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову, вице-премьеру Армену Геворгяну и бывшему главе полиции страны Алику Саргсяну.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Геворгу Костаняну меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

По ее данным, бывший генпрокурор обвиняется по пяти статьям УК Армении: о служебном подлоге, подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, служебному подлогу, укрыванию преступления, фальсификации доказательств по тяжкому или особо тяжкому преступлению.

1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения. На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.