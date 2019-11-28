Генпрокурор Армении объявлен в розыск

Следствие потребовало заочного ареста бывшего генерального прокурора Армении Геворга Костаняна, обвиненного по делу о разгоне демонстрантов в 2008 году.

Как сообщал "Кавказский узел", после смены власти в Армении в 2018 году активизировалось расследование дела о разгоне демонстрантов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Обвинения были предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшим министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову, вице-премьеру Армену Геворгяну и бывшему главе полиции страны Алику Саргсяну.

25 ноября Геворга Костаняна вызвали к следователю для предъявления обвинения по делу о разгоне протестующих в 2008 году. Ему было дано 48 часов. Поскольку Костанян не явился, его объявили в розыск, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Специальной следственной службе Армении. В суд подано ходатайство об аресте Костаняна, отметил представитель ведомства. По каким именно статьям обвинен Геворг Костанян, в следственной службе уточнить отказались.

Сам Костанян заявил, второй месяц живет и работает в Москве. По его словам, он информировал следствие о том, что преподает в Российском университете генпрокуратуры в Москве и сможет вернуться только по окончании семестра, сообщило 27 ноября на своем сайте "Радио Азатутюн"

1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения. На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.