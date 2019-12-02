Правозащитник Зияутдин Увайсов участвует в одиночном пикете в защиту Абдулмумина Гаджиева. 2 декабря 2019 года. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

02 декабря 2019, 23:13

Коллеги Гаджиева намерены продолжить акции в поддержку журналиста

Одиночные пикеты в поддержку арестованного Абдулмумина Гаджиева необходимо продолжать, чтобы держать дагестанцев в курсе уголовного дела. Кроме того, акции напоминают жителям республики о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Сам журналист вины не признает. 29 ноября Верховный суд Дагестана вернул в райсуд Махачкалы материалы о продлении ареста Гаджиеву, а также другим обвиняемым по делу - Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову.

Правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Коллеги и друзья журналиста регулярно проводят пикеты в его поддержку. Защита Гаджиева анонсировала обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой на "безосновательный арест" журналиста. Адвокаты и сам обвиняемый раскритиковали следствие за вялотекущее расследование дела.

Друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева провели сегодня на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова в Махачкале серию одиночных пикетов в его поддержку. Несмотря на дождливую погоду, в общей сложности на месте проведения акции собралось более 20 человек. Из них 10 человек приняли непосредственное участие в пикетах, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на акциях.

Силовики не препятствовали проведению мероприятия, только уточнили у собравшихся личные данные, а также цель проводимого пикета, передал корреспондент "Кавказского узла".

Изменение места проведения акции в поддержку Гаджиева связано, прежде всего, с тем, что на "старом месте" - у комплекса зданий управлений МВД и ФСБ по Дагестану - проводятся ремонтные работы, сообщил учредитель газеты "Черновик"  Магди Камалов. "[У зданий силовых ведомств] происходит капитальный ремонт. Участок, где мы стояли [ранее], закрыт. Там строительные ремонтные работы", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Камалов.

По его словам, до завершения ремонта еженедельные пикеты будут проходить на перекрестке улиц Гамзатова и Ярагского. Одиночные пикеты, как считает Камалов, необходимо продолжать для поддержки Абдулмумина Гаджиева, а также для того, чтобы "держать население Дагестана в курсе уголовного дела журналиста". Кроме того, заявил Камалов, акции - это "воспитание правовой грамотности населения". "Многие люди не знают, что это законное волеизъявление. Оно прописано в российских законах", - отметил Камалов.

Камалов отметил, что, несмотря на дождливую погоду, поддержать редакцию "Черновика" сегодня пришли коллеги из других изданий, а также неравнодушные жители города.

Проходившие мимо участников одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева 25 ноября продемонстрировали относительную осведомленность в обстоятельствах дела Гаджиева и одобрили акции в его поддержку. Пикеты с требованием освободить Гаджиева помогают его коллегам держать тему в информационном поле, считает местный житель Батир. 

Аргументы изменения места проведения одиночных пикетов в поддержку Гаджиева подтвердил и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Перенесли место одиночного пикета, так как на старом месте идут строительные работы, и оно огорожено. Как только они завершатся, мы вернёмся туда", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов. 

По его словам, несмотря на небольшое количество присоединяющихся к одиночным пикетам в поддержку Гаджиева, в целом дагестанцы солидарны с позицией газеты "Черновик". "Мы видим, что в соцсетях и в оффлайне нас поддерживает огромное количество дагестанцев, в том числе и тех, кто работает в [силовых структурах]. Им очевидна несправедливость по отношению к Абдулмумину Гаджиеву и другим фигурантам дела", - отметил журналист. 

При этом еженедельные одиночные пикеты в поддержку Гаджиева вызывают у властей  и силовиков раздражение, считает Магомедов. Акции поддержки необходимо продолжать, убежден журналист, "так как пикеты не дают обществу и властям забыть про ситуацию с правоохранительной системой республики". "Пикеты есть смысл продолжать, потому что их проведение не даёт обществу и властям забыть про Гаджиева и напоминает про беспредел силовых структур", - пояснил Магомедов.

В одиночных пикетах с требованием освободить журналиста участвуют одни и те же люди: несмотря на большой резонанс и большую поддержку со стороны населения республики, желающих присоединиться к пикетам мало, ранее заявлял учредитель "Черновика" Магди Камалов. Камалов предположил, что молодые люди боятся уголовного преследования по сфабрикованному делу из-за активного участия в акциях за освобождение журналиста.

Житель Махачкалы Атай Батыров, участвовавший в серии одиночных пикетов, пришел поддержать Абдулмумина Гаджиева, хотя "был знаком только с его публикациями в "Черновике". 

"Я вышел сюда сегодня, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Я хочу выразить поддержку (Гаджиеву) и в его лице всем несправедливо осужденным и тем кто, кто находится под следствием", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы. 

Минюст Дагестана отклонил все заявки на массовые акции в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, отказы ведомства оспаривались активистами в судах. 20 ноября кассационный суд отменил решения дагестанских судов, отказавших в согласовании пикетов в поддержку Гаджиева. Этим решением отказ Минюста Дагестана в согласовании акции признан неправомерным.

"Кавказский узел"  подготовил материал "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева"  о журналисте Абдулмумине Гаджиеве и о том, почему за него вступились коллеги. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Жена Гаджиева отказалась давать показания против супруга", "Абдулмумин Гаджиев заявил о давлении силовиков на суд", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика".

Автор: Ильяс Капиев ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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