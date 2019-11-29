Верховный суд Дагестана. Стоп-кадр телеканала ГБУ РД РГВК "Дагестан" http://rgvktv.ru/obshchestvo/62316

29 ноября 2019, 19:06

Суд признал нарушения в вердикте об аресте Гаджиева

Верховный суд Дагестана вернул в райсуд Махачкалы материалы о продлении ареста Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову, обвиняемым в финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов арестованы по делу о финансировании терроризма. Суд в Махачкале продлил им срок содержания под стражей до 13 января 2020 года.

Все трое арестованных подали апелляцию на решение суда о продлении ареста. На сегодняшнее заседание Верховного суда Дагестана пришли родственники и коллеги Гаджиева, а также родные Ризванова. Интересы Гаджиева представлял адвокат Ахмед Ахмедов, интересы Тамбиева - адвокат Рашид Джафаров, Ризванова защищал Рафидин Курбанов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ризванов в своей апелляции указал, что не успел подать свою жалобу на протокол судебного заседания до того, как суд первой инстанции направил материалы в Верховный суд республики. Такая ошибка была допущена уже во второй раз, подчеркнул Ризванов, указав на нарушение своих прав. Адвокат Рафидин Курбанов поддержал своего подзащитного и призвал суд вернуть дело в суд первой инстанции. К нему присоединились и другие два адвоката.

Поддержал требование Ризванова и прокурор, который заявил о необходимости устранить процессуальные нарушения и рассмотреть замечания Ризванова на протокол суда. В итоге суд постановил вернуть материалы апелляционного рассмотрения в Советский районный суд.

Ранее защита Гаджиева анонсировала обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой на "безосновательный арест" журналиста. Коллеги и родственники Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Журналисту сочувствуют многие махачкалинцы, но открыто участвовать в протестах они опасаются, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Напомним, что правозащитники считают дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для журналистов страны в целом, а Правозащитный центр "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным. Подробнее об уголовном преследовании журналиста говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Жена Гаджиева отказалась давать показания против супруга", "Абдулмумин Гаджиев заявил о давлении силовиков на суд", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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