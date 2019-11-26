26 ноября 2019, 16:29

Суд в Москве оставил Михаила Музраева под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста бывшего главы Управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев обвиненный по делу о покушении на волгоградского губернатора, находится под стражей в Москве. 6 ноября Лефортовский суд столицы продлил срок ареста Музраева до 10 февраля 2020 года несмотря на заявление адвоката о том, что диагноз генерала не позволяет содержать его в изоляторе.

Генерал Михаил Музраев возглавлял Управление СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. 18 июля ему были предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. Сам Музраев не признает себя виновным.

Сегодня Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на решение Лефортовского суда о продлении ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Владимир Семенцов.

«Суд оставил арест в силе несмотря на заключение трех докторов медицинских наук о том, что Музраев по двум заболеваниям не может содержаться под стражей, эти два заболевания связаны с сердцем и сосудами, при этих заболеваниях исключено содержание под стражей. Тем не менее, суд огласил резолютивную часть решения и отставил в силе решение Лефортовского суда», - заявил Владимир Семенцов.

По его словам, доказательства вины Музраева в суд  сих пор не представлены, кроме показаний Евгения Ремезова. «Один Ремезов допрошен в качестве свидетеля спустя три года после происшествия, он сказал, что действовал в интересах Музраева, поджигая забор. Других показаний за шесть месяцев нет», - подчеркнул адвокат.

14 июня ФСБ сообщило, что вместе с Музраевым был задержан предприниматель Владимир Зубков. По предварительным данным следствия, к попытке поджога дома Андрея Бочарова причастна группа, лидером которой был Евгений Ремезов.

По словам Семенцова, 25 ноября защита сдала пакет документов с заключениями врачей о заболеваниях Музраева руководству СИЗО. «Его обещали в скором времени рассмотреть, потому что все последствия теперь лежат на них, - сказал адвокат. – Мы собрали все первичные медицинские документы, которых не было в СИЗО. Независимые эксперты со степенями и стажем работы около 40 лет дали заключение».

По словам адвоката, Музраев «простыл и плохо себя чувствует». «У него правая половина тела плохо работает. В суде сегодня он был по видео-конференции, мы с ним общались», - добавил Владимир Семенцов.

Напомним, что дело Музраева было возбуждено в связи с жалобой Бочарова на угрозы после того, как в ноябре 2016 года неизвестные перебросили горящий предмет через забор у дома губернатора Волгоградской области. За попыткой поджога дома Андрея Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика.

Примечание:

"Михаил Музраев потребовал перевода из изолятора в больницу", "Подозреваемый в покушении на Бочарова арестован на два месяца", "ФСБ отчиталась о задержании организатора покушения на Бочарова".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 ноября 2019, 16:22

26 ноября 2019, 16:00

  • 1 Осуждение многодетного отца вошло в противоречие с традициями Чечни

    Публичное осуждение многодетного отца Асланбека Юсупова, пожаловавшегося на бедственное положение, противоречит чеченским обычаям, прокомментировали местные жители телесюжет ЧГТРК "Грозный", который продолжил тренд порицаний авторов жалоб. Власти Чечни обязаны трудоустраивать многодетных безработных родителей, сообщили в соцзащите.

26 ноября 2019, 15:18

26 ноября 2019, 14:22

26 ноября 2019, 14:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи