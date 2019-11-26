Суд в Москве оставил Михаила Музраева под арестом

26 ноября 2019, 16:29

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста бывшего главы Управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев обвиненный по делу о покушении на волгоградского губернатора, находится под стражей в Москве. 6 ноября Лефортовский суд столицы продлил срок ареста Музраева до 10 февраля 2020 года несмотря на заявление адвоката о том, что диагноз генерала не позволяет содержать его в изоляторе.

Генерал Михаил Музраев возглавлял Управление СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. 18 июля ему были предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. Сам Музраев не признает себя виновным.

Сегодня Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на решение Лефортовского суда о продлении ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Владимир Семенцов.

«Суд оставил арест в силе несмотря на заключение трех докторов медицинских наук о том, что Музраев по двум заболеваниям не может содержаться под стражей, эти два заболевания связаны с сердцем и сосудами, при этих заболеваниях исключено содержание под стражей. Тем не менее, суд огласил резолютивную часть решения и отставил в силе решение Лефортовского суда», - заявил Владимир Семенцов.

По его словам, доказательства вины Музраева в суд сих пор не представлены, кроме показаний Евгения Ремезова. «Один Ремезов допрошен в качестве свидетеля спустя три года после происшествия, он сказал, что действовал в интересах Музраева, поджигая забор. Других показаний за шесть месяцев нет», - подчеркнул адвокат.

14 июня ФСБ сообщило, что вместе с Музраевым был задержан предприниматель Владимир Зубков. По предварительным данным следствия, к попытке поджога дома Андрея Бочарова причастна группа, лидером которой был Евгений Ремезов.

По словам Семенцова, 25 ноября защита сдала пакет документов с заключениями врачей о заболеваниях Музраева руководству СИЗО. «Его обещали в скором времени рассмотреть, потому что все последствия теперь лежат на них, - сказал адвокат. – Мы собрали все первичные медицинские документы, которых не было в СИЗО. Независимые эксперты со степенями и стажем работы около 40 лет дали заключение».

По словам адвоката, Музраев «простыл и плохо себя чувствует». «У него правая половина тела плохо работает. В суде сегодня он был по видео-конференции, мы с ним общались», - добавил Владимир Семенцов.

Напомним, что дело Музраева было возбуждено в связи с жалобой Бочарова на угрозы после того, как в ноябре 2016 года неизвестные перебросили горящий предмет через забор у дома губернатора Волгоградской области. За попыткой поджога дома Андрея Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика.