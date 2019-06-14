Михаил Музраев пожаловался на условия содержания в "Лефортово"

14 июня 2019, 03:37

Бывший руководитель волгоградского управления Следкома Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь губернатора Андрея Бочарова, помещен в камеру с без ремонта с холодной водой. Кроме того, Музраев лишен книг. Его здоровье после ранее перенесенного инсульта ухудшилось в изоляторе, сообщил представитель общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня стало известно о задержании бывшего руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В тот же день ФСБ России сообщило, что по делу о покушении на губернатора задержан Михаил Музраев, который с 2007 по 2018 год был руководителем регионального следственного управления Следкома. 11 июня суд в Москве арестовал Музраева на два месяца по обвинению в теракте, совершенном группой лиц. Следствие пообещало проверить его на причастность к другим преступлениям. Защита Михаила Музраева заявила, что на следственные действия по делу не допустили адвоката, кроме того, ему не дали возможности пообщаться с защитником наедине.

Неизвестные в ноябре 2016 года совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. Камеры видеонаблюдения запечатлели четырех человек. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Подозреваемый в поджоге дачи Бочарова был задержан 23 мая в Москве и заключен под стражу. ФСБ заявила, что установлены пять человек, причастных к покушению. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным, обратив внимание, что задержание подозреваемого в покушении на главу региона совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.

Михаил Музраев пожаловался на здоровье и отсутствие книг в московском изоляторе "Лефортово", сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. "Музраев находится в "Лефортово, его привезли туда 11-го числа, он находится на карантине", - сказал Иван Мельников, слова которого приводит "Интерфакс".

По словам Мельникова, Михаил Музраев содержится в камере без ремонта в старом корпусе, с холодной вдой, в камере не работает телевизор. Ежедневно ему представляется один час для прогулки.

"Он пожаловался на состояние здоровья. Несколько лет назад Музраев перенес инсульт, и из-за этого у него немеет рука", - сообщил Мельников, пояснив, что представители общественной наблюдательной комиссии дали рекомендации руководству изолятора, чтобы Музраеву оказывалась необходимая медпомощь, регулярно проводились обследования, было обеспечено получение медпомощи.

Бывший руководитель волгоградского управления Следкома также сообщил членам ОНК, что ему не выдали книги. "Отвечая на вопрос, чем он занимается, Музраев ответил: "Меряю камеру шагами", - добавил Мельников.

Напомним, что вместе с Мурзаевым был задержан волгоградский предприниматель.

Вместе с Музраевым был задержан предприниматель Владимир Зубков, со ссылкой на ФСБ информирует РИА "Новости".

По предварительным данным следствия, к попытке поджога дома Андрея Бочарова причастна группа, лидером которой был Евгений Ремезов.

"Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью", - информирует агентство.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Владимира Зубкова и Евгения Ремезова в связи с сообщениями об их причастности к делу.

Напомним, что сам Михаил Музраев в ходе заседания об избрании меры пресечения назвал подозрения в свой адрес "фантазиями". "Это фантазии следователей. Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня. Тех людей, которых я наказывал", - заявил Михаил Музраев, добавив, что люди, которых он разоблачил в совершении преступлений, используются сейчас против него самого.