Суд арестовал Михаила Музраева по обвинению в теракте

11 июня 2019, 21:33

Лефортовский суд Москвы сегодня на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СКР Михаила Музраева, задержанного по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Музраеву предъявлено обвинение в теракте, сам он заявил о невиновности.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев, который с 2007 по 2018 годы руководил Следственным управлением Следственного комитета России по Волгоградской области, был задержан 10 июня по уголовному делу о покушении на губернатора региона.

Неизвестные в ноябре 2016 года пытались поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. Камеры видеонаблюдения запечатлели четырех человек. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Подозреваемый в поджоге дачи Бочарова был задержан 23 мая в Москве и заключен под стражу. ФСБ заявила, что установлены пятеро соучастников покушения. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным, а задержание подозреваемого в покушении на главу региона неслучайно совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.

Михаил Музраев арестован по обвинению в теракте, совершенном группой лиц, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Музраева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ, на два месяца - до 10 августа 2019 года", - заявила Ксения Первовласенко, слова которой приводит РИА Новости.

Аналогичное ходатайство удовлетворено в отношении предпринимателя, задержанного с Музраевым, передает ТАСС.

Сам Михаил Музраев, отвечая на вопрос журналистов в суде, назвал подозрения в его адрес "фантазиями".

"Это фантазии следователей. Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня. Тех людей, которых я наказывал. То есть те люди, которых я разоблачил в совершении преступлений, используются сейчас против меня", - заявил Михаил Музраев, слова которого приводит «Рен-ТВ».