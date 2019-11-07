Арест Музраева продлен на три месяца

07 ноября 2019, 10:18

Суд отказался освободить из-под стражи бывшего главу Управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиненного по делу о покушении на губернатора. Диагноз генерала не позволяет содержать его в изоляторе, указал сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Музраева до 10 ноября. Мосгорсуд оставил в силе это решение.

Генерал Михаил Музраев возглавлял Управление СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. 18 июля ему были предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. Сам Музраев не признает себя виновным.

Лефортовский суд Москвы вечером 6 ноября по ходатайству следователя продлил срок ареста Михаила Музраева на три месяца, до 10 февраля 2020 года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Владимир Семенцов.

По словам адвоката, защита настаивала на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. "Мы предоставили в суд заключение профессуры – трех докторов наук и двух кандидатов, которые четко написали, что с учетом заболевания Михаила Кандуевича содержаться под стражей он не может, потому что его заболевание входит в соответствующий перечень правительства. Практически никаких доказательств в деле нет за пять месяцев. Тем не менее эти два основных довода суд не принял во внимание. Заседание опять было закрытое, хотя никакой тайны нет – все эти материалы мы видели в прошлом открытом заседании", - рассказал Владимир Семенцов.

Музраев в 2014 году перенес инсульт, и с тех пор врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей, сообщал ранее Семенцов. По словам адвоката, защита заявила ходатайство, чтобы его обследовали и лечили. После этого Музраева положили в больницу, но там ему написали заключение, что он здоров.

Михаил Музраев "психологически бодр, но со здоровьем плохо", отметил защитник. "Он никогда не жалуется и готов доказывать, что невиновен. С заключением о состоянии здоровья, которое мы предъявили в суд, мы пойдем на прием к руководителю изолятора и будем настаивать на его госпитализации", - сказал Семенцов.

Напомним, что дело Музраева было возбуждено в связи с жалобой Бочарова на угрозы после того, как в ноябре 2016 года неизвестные перебросили горящий предмет через забор у дома губернатора Волгоградской области. За попыткой поджога дома Андрея Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика.