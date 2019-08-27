27 августа 2019, 23:34

Суд оставил Михаила Музраева под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста бывшему главе управления Следкома по Волгоградской области Михаилу Музраеву.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев с 11 июня находится под арестом по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. Своей вины Музраев не признает. 18 июля Музраеву были предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. Лефортовский суд Москвы продлил 5 августа продлил Музраеву срок ареста до 10 ноября.

В ноябре 2016 года неизвестные совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По данным "Коммерсанта", дело Музраева было возбуждено после жалобы Бочарова на угрозы.

Сегодня Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на решение Лефортовского суда о продлении ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Владимир Семенцов.

По его словам, Музраев еще в 2014 году перенес инсульт, и с тех пор врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей. "На момент ареста этот диагноз был. Мы заявляли ходатайство, чтобы его обследовали и лечили, а в случае подтверждения диагноза – освобождали. Музраева положили в 20-ю больницу. По его словам, обследование заключалось в том, что врач спросила, как дела, померила давление и ушла. Написали заключение, что он здоров", - рассказал Семенцов.

При этом независимые эксперты указали на признаки недавно перенесенного Музраевым инфаркта, указал адвокат. "Получается, в изоляторе он перенес инфаркт. Мы сказали об этом в суде. Мы просили освобождения из-под стражи или замены ареста на любую меру, не связанную с лишением свободы. Мы также обратили внимание, что документы в Лефортовский суд были поданы не на Музраева, а на Зубкова. Как мог судья переложить документы из одного дела в другое? У него нет таких прав", - заявил Владимир Семенцов.

Состояние здоровья Музраева оставляет желать лучшего, отметил Семенцов. "Он вялый, его надо немедленно лечить. Мы пойдем на консультации докторов, будем настаивать на новом независимом обследовании и освобождении из-под стражи. Сейчас уже идет борьба за его жизнь. Никаких новых доказательств в деле нет", - утверждает защитник.

Отметим, что 6 августа суд в Волгограде оштрафовал сына Михаила Музраева, признав его виновным в неповиновении полицейским при обыске.

Примечание:

"Подозреваемый в покушении на Бочарова арестован на два месяца", "ФСБ отчиталась о задержании организатора покушения на Бочарова", "Эксперты сочли попытку поджога дома Бочарова последствием конфликта с элитами".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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