Сын Музраева оштрафован за неповиновение силовикам

06 августа 2019, 16:07

Суд расценил поведение бывшего главы Следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева при обыске как неповение силовикам и оштрафовал его на тысячу рублей.

Как информировал "Кавказский узел", дело Михаила Музраева-младшего с 8 июля рассматривается в Дзержинском райсуде Волгограда. По версии ФСБ, Музраев-младший пытался препятствовать обыску в доме генерала. Защита эту версию отвергла. 25 июля заседание по делу сына Музраева было объявлено закрытым, чтобы обеспечить безопасность составившего протокол об административном правонарушении сотрудника ФСБ.

Сегодняшнее заседание суда было закрытым, в нем принимал участие Михаил Музраев-младший. На оглашение приговора, куда прессу допустили, обвиняемый уже не пришел, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Согласно оглашенному приговору, 10 июня Михаил Музраев оказал неповиновение при проведении обыска. После того, как Музраев начал нецензурно выражаться, на него надели наручники. Понятые показали, что Музраев пытался покинуть гостиную, в которой проходил обыск, и кидался на сотрудников ФСБ. Судья также огласила позицию самого Музраева. По словам обвиняемого, ему ничего не объяснили, не предъявили документы, а посадив в кресло, стали давить на руки, что и вызвало его возмущение.

Музраеву назначена тысяча рублей штрафа, который тот должен оплатить в течение 60 дней со дня вступления решения суда в силу. Адвокат Музраева сказал, что решение об оспаривании наказания пока не принято.

Напомним, что отец Михаила Музраева-младшего, бывший глава волгоградского управления Следственного комитета Михаил Музраев находится под арестом по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова.