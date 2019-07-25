Волгоградский суд закрыл процесс по делу сына Музраева

25 июля 2019, 13:37

Судебное заседание по делу сына бывшего главы Следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева объявлено сегодня закрытым, чтобы обеспечить безопасность составившего протокол об административном правонарушении сотрудника ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля суд в Волгограде начал рассматривать дело сына обвиняемого в терроризме бывшего главы Управления Следкома Михаила Музраева. По версии ФСБ, Музраев-младший пытался препятствовать обыску в доме генерала. Защита эту версию отвергла.

19 июля следствие предъявило обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия бывшему главе Управления Следкома по Волгоградской области Михаилу Музраеву. Защита ходатайствовала о его освобождении из-под стражи по состоянию здоровья. Музраев не может получить предметы для религиозных нужд из-за правил содержания в СИЗО, рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Задержан бывший силовик был 10 июня. По данным "Коммерсанта", дело Музраева было возбуждено после жалобы Бочарова на угрозы. В ноябре 2016 года неизвестные совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет.

В суд сегодня пришли сотрудники не менее пяти СМИ, до начала судебного заседания в коридоре ожидала мать Михаила Музраева-младшего и пришедший в качестве слушателя мужчина. Сын экс-главы Следкома на заседание не явился, передает корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Музраева-младшего Сергей Наумович и сотрудник ФС выступили против ведения журналистами видео- и фотосъемки до вынесения резолютивной части решения, а также ходатайствовали о закрытии процесса. "Здесь рассматривается материал, по которому стороны могли дать подписку о неразглашении. Кроме того, согласно закону о ФСБ, у правоохранителей есть свои СМИ, которые уполномочены освещать их деятельность", - подчеркнул Наумович.

Адвокат Музраева-младшего отказался от общения с корреспондентами. Одному из журналистов на вопрос, может ли состояться заседание в отсутствии сына экс-главы регуправления СКР, он заявил, что эту информацию можно получить в административном кодексе, а у него консультации платные.

Согласно определению суда, в ходе рассмотрения дела возникла необходимость в участии в деле должностного лица ФСБ России по Волгоградской области, составившего протокол об административном правонарушении в отношении Михаила Музраева-младшего. Согласно закону о ФСБ, сотрудник службы имеет право на обеспечение собственной безопасности, в связи с этим судья ходатайство о закрытии процесса удовлетворила и отложила заседание по делу на 11:30 на 6 августа.

Присутствовавший в качестве слушателя мужчина сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "пришел посмотреть, как поведет себя сегодня Дзержинский суд, поскольку раньше он был под Музраевым". "Думаю закрытость адвоката связана с тем, что Музраев-младший является спецсубъектом", - предположил он.

В отношении Михаила Музраева-младшего был составлен административный протокол о неповиновении законному требованию сотрудника органов ФСБ в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей (ч.4 ст.19.3 КоАП РФ). Дело находится в производстве судьи Елены Гринченко. Санкции этой статьи КоАП РФ предусматривают штраф в размере до одной тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.