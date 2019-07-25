25 июля 2019, 13:37
Волгоградский суд закрыл процесс по делу сына Музраева
Судебное заседание по делу сына бывшего главы Следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева объявлено сегодня закрытым, чтобы обеспечить безопасность составившего протокол об административном правонарушении сотрудника ФСБ.
Как писал "Кавказский узел", 8 июля суд в Волгограде начал рассматривать дело сына обвиняемого в терроризме бывшего главы Управления Следкома Михаила Музраева. По версии ФСБ, Музраев-младший пытался препятствовать обыску в доме генерала. Защита эту версию отвергла.
19 июля следствие предъявило обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия бывшему главе Управления Следкома по Волгоградской области Михаилу Музраеву. Защита ходатайствовала о его освобождении из-под стражи по состоянию здоровья. Музраев не может получить предметы для религиозных нужд из-за правил содержания в СИЗО, рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Задержан бывший силовик был 10 июня. По данным "Коммерсанта", дело Музраева было возбуждено после жалобы Бочарова на угрозы. В ноябре 2016 года неизвестные совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет.
В суд сегодня пришли сотрудники не менее пяти СМИ, до начала судебного заседания в коридоре ожидала мать Михаила Музраева-младшего и пришедший в качестве слушателя мужчина. Сын экс-главы Следкома на заседание не явился, передает корреспондент "Кавказского узла".
Адвокат Музраева-младшего Сергей Наумович и сотрудник ФС выступили против ведения журналистами видео- и фотосъемки до вынесения резолютивной части решения, а также ходатайствовали о закрытии процесса. "Здесь рассматривается материал, по которому стороны могли дать подписку о неразглашении. Кроме того, согласно закону о ФСБ, у правоохранителей есть свои СМИ, которые уполномочены освещать их деятельность", - подчеркнул Наумович.
Адвокат Музраева-младшего отказался от общения с корреспондентами. Одному из журналистов на вопрос, может ли состояться заседание в отсутствии сына экс-главы регуправления СКР, он заявил, что эту информацию можно получить в административном кодексе, а у него консультации платные.
Согласно определению суда, в ходе рассмотрения дела возникла необходимость в участии в деле должностного лица ФСБ России по Волгоградской области, составившего протокол об административном правонарушении в отношении Михаила Музраева-младшего. Согласно закону о ФСБ, сотрудник службы имеет право на обеспечение собственной безопасности, в связи с этим судья ходатайство о закрытии процесса удовлетворила и отложила заседание по делу на 11:30 на 6 августа.
Присутствовавший в качестве слушателя мужчина сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "пришел посмотреть, как поведет себя сегодня Дзержинский суд, поскольку раньше он был под Музраевым". "Думаю закрытость адвоката связана с тем, что Музраев-младший является спецсубъектом", - предположил он.
В отношении Михаила Музраева-младшего был составлен административный протокол о неповиновении законному требованию сотрудника органов ФСБ в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей (ч.4 ст.19.3 КоАП РФ). Дело находится в производстве судьи Елены Гринченко. Санкции этой статьи КоАП РФ предусматривают штраф в размере до одной тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"