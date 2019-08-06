Суд продлил арест Михаилу Музраеву на три месяца

06 августа 2019, 12:56

Лефортовский суд Москвы продлил вечером 5 августа арест бывшему главе Волгоградского Следкома Михаилу Музраеву до 10 ноября, сообщил адвокат. По его словам, судья должен был вернуть дело следователю из-за путаницы в документах.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня стало известно о задержании бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета Михаила Музраева по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. На следующий день он был заключен под стражу на два месяца. Музраев вину не признал. 18 июля Музраеву были предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия.

В ноябре 2016 года неизвестные совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По данным "Коммерсанта", дело Музраева было возбуждено после жалобы Бочарова на угрозы.

В материалах дела о продлении ареста Музраеву оказались не его документы, а постановление на другого задержанного - предпринимателя Владимира Зубкова, рассказал адвокат Музраева Владимир Семенцов.

«Судебное заседание вчера (5 августа) было назначено на 17.00 мск. (После ознакомления с делом) оказалось, что в материалах было постановление не Музраева, а Зубкова. То есть на папке из 300 листов стоит фамилия «Музраев», а срок просят продлить Зубкову. По закону судья должен был вернуть это дело назад и потребовать надлежащего оформления. А с учетом того, что все сроки истекли, (судья) должен был освободить Музраева. Мы заявили об этом ходатайство», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Семенцов.

14 июня ФСБ сообщило, что месте с Музраевым был задержан предприниматель Владимир Зубков. По предварительным данным следствия, к попытке поджога дома Андрея Бочарова причастна группа, лидером которой был Евгений Ремезов.

По его словам, на вопрос судьи: «Почему?» - следователь ответил, что «это какая-то ошибка». «Судья на 10 минут дал нам дело Зубкова, в котором лежало постановление на Музраева, но не дал копии», - пояснил адвокат.

Семенцов также отметил, что следователь по делу Музраева обосновывал необходимость заключения под стражу тем, что его подзащитный может скрыться или будет влиять на свидетелей. «Защита попросила (следователя) привести пример, когда и на кого (Музраев) влиял, какие меры принял к скрытию? Следователь молчал, потом сказал: «Я там все уже написал», - рассказал защитник Музраева.

По словам Семенцова, защита настаивала на любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы. «Судья продлил арест до 10 ноября. Нам постановление о продлении срока содержания под стражей Музраева он так и не дал», - пояснил адвокат.

Адвокат уточнил, что из дела Зубкова следует, что «в отношении Музраева нет даже косвенных доказательств».

Защита Музраева ходатайствовала о его освобождении из-под стражи по состоянию здоровья. "Музраеву назначено медобследование [...] у него заболевание, которое не позволяет содержать его под стражей", - заявил 19 июля адвокат Владимир Семенцов.

Семенцов также отметил, что Михаил Музраев прошел медицинское обследование. «Он неделю лежал в больнице, но в полном объеме заключение мы не видели», - сказал адвокат.

Напомним, что 2 августа Евгений Ищенко, чья работа на посту мэра Волгограда закончилась тюремным сроком, попросил пересмотреть его дело в связи с задержанием бывшего главы областного управления Следкома Михаила Музраева. Ищенко пообещал бесплатную помощь адвокатов всем, кто считает себя пострадавшим от действий Музраева и решит пожаловаться в ФСБ.