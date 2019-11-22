Юрист из Махачкалы Марат Исмаилов. Фото Мурада Мурадова для "Кавказского узла"

22 ноября 2019, 21:03

Дагестанский юрист Исмаилов опротестовал решение объявить его в розыск

Юрист из Махачкалы Марат Исмаилов сегодня опротестовал свое объявление в оперативный розыск полицией Дагестана. Исмаилов подчеркнул, что причины решения МВД остаются невестиными.

Как информировал "Кавказский узел", Марата Исмаилова задержали 21 ноября в Северной Осетии на контрольно-пропускном пункте "Чермен". Силовики сообщили, что он объявлен в розыск, но не смогли объяснить причину. Это не означает, что Исмаилов несет угрозу обществу, отметила сотрудница пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, также затруднявшаяся назвать причину решения ведомства.

По словам Исмаилова, он подал жалобу посредством интернет-приемной на сайте  МВД по Дагестану. В заявлении Исмаилов указал на необоснованность решения силовиков и потребовал его отменить. Юрист также настаивает на служебной проверке силовика, который стал инициатором объявления в оперативный розыск. 

"Может (сотрудники МВД) снимут (меня с розыска) без судов или объяснят причину (объявления в розыск)", - сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

По закону, ведомство должно ответить на обращение в течение месяца. "Если поставленные в заявлении вопросы останутся без разрешения, то придётся в суд обращаться", - рассказал юрист.

Скриншот комментариев по поводу задержания Марата Исмаилова на посту "Чермен", https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=822194261571234&id=100013420030129"Намечается смешной судебный процесс", - написал Имаилов в Facebook-комментарии к обсуждению его задержания на посту "Чермен". "Как у меня или смешнее?", - откликнулся журналист газеты "Новое дело" Магомед Магомедов, в 2017 году выигравший тяжбу с  МВД о постановке на профучет.

В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика сохраняется. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

"Оперативный розыск - штука интересная и в Дагестане применяемая широко. Обычно людям о розыске не говорят ничего, либо просто задерживают, либо просто фиксируют его передвижения", - написал Магомедов в комментарии на странице Марата Исмаилова в Facebook.

Отметим, что Исмаилов возвращался из Пятигорска, где кассационная инстанция удовлетворила составленную им апелляцию и отменила решения дагестанских судов, поддержавших отказ согласовать митинг в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. 1 мая юрист стал одним из участников первомайской "Монстрации", которых суд в Махачкале оштрафовал на 10 тысяч рублей.

"Кавказский узел"  подготовил материал "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева"  о журналисте Абдулмумине Гаджиеве и о том, почему за него вступились коллеги. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Решение суда сузило возможности властей Дагестана влиять на проведение митингов", "Отменено решение по иску активиста о его задержании силовиками в Махачкале", "Суд запретил дагестанским журналистам снимать заседания по их иску к полиции".

Автор: Ильяс Капиев.; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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