Протестующие отказались пустить депутатов в парламент Грузии

18 ноября 2019, 10:30

Участники акции протеста в Тбилиси, установившие палатки у входов в парламент, пропустили в здание сотрудников законодательного органа, но пообещали не пускать депутатов. Омбудсмен Грузии назвала ответственными за политический кризис парламентариев от правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 17 ноября сторонники оппозиции снова собрались в центре города с требованием отправить правительство в отставку. Вечером они заблокировали парламент, установив палатки у входов во двор здания, и остались около здания парламента на ночь.

Протестующие требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Сегодня утром протестующие пропустили в здание сотрудников парламента, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы законодательного органа Марина Гиоргадзе.

"Я сейчас нахожусь на работе, в парламенте. Все сотрудники на местах. Мы вошли без проблем, не было никаких инцидентов при входе. Никого из депутатов в парламенте я не видела", - сказала она.

Несколько десятков протестующих, включая лидеров оппозиции и оппозиционных депутатов парламента, всю ночь провели в палатках около парламента, передал со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Первый канал" корреспондент "Кавказского узла".

Лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе пояснил, что протестующие пускают в здание лишь сотрудников парламента, но намерены не пускать депутатов. "Призываю всех членов парламента воздержаться от прихода в парламент, чтобы избежать лишних эксцессов. Что же касается уборщиков, полицейских, сотрудников аппарата, то они могут зайти в парламент. Просто члены парламента настолько раздражают общественность, что лучше им не приходить в законодательный орган", - приводит на своем сайте слова Вашадзе грузинский "Первый канал".

14 ноября большинство депутатов от правящей партии "Грузинская мечта" проголосовали за проект конституционального изменения о смене избирательной системы, однако их голосов не хватило для принятия инициативы. После этого восемь депутатов покинули "Грузинскую мечту", а неправительственные организации указали партии на назревший кризис в стране. Бидзина Иванишвили возложил ответственность за срыв проекта на оппозицию.

Пикетирование входов в парламент незаконно, но ответственность за это лежит на тех депутатах, которые не поддержали конституционную реформу, предполагающую проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, заявила сегодня народный защитник Грузии Нино Ломджария.

"Конечно же, это незаконно. Однако за это беззаконие отвечают те депутаты, которые не поддержали пропорциональную систему... Политический кризис создает мажоритарная система, и это подтверждает политическая история независимой Грузии. А если мажоритариев беспокоят проблемы самоуправления, они должны были проводить реформу децентрализации. Они находятся в парламенте для проведения политических реформ, а не затем, чтобы строить дороги, чинить трубы или ремонтировать школы", - приводит ее слова ТАСС.

Требование изменить избирательную систему выдвинули еще в июне участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".