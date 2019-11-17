Протестующие в Тбилиси остались на ночь перед заблокированным парламентом

17 ноября 2019, 23:13

Участники акции протеста в Тбилиси заблокировали парламент, установив по несколько палаток у каждого из входов во двор здания. Митингующие приступили к ночному дежурству и разожгли огонь.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала голосования за проект смены избирательной системы. 15 ноября протестующие перекрыли проспект Руставели и пригрозили продолжать акцию до выполнения всех требований. В акции протеста приняли участие около 5000 человек. Сегодня сторонники оппозиции снова собрались в центре города с требованием отправить правительство в отставку, а также заблокировали парламент страны.

Всего протестующие выдвинули три требования: незамедлительно отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство и переформировать Центризбирком Грузии, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Участники акции протеста, заблокировавшие здание парламента, укрепили занятые позиции мешками с песком, передает корреспондент "Кавказского узла".

Отмечается, что грузовик с песком был остановлен полицией на подъезде к проспекту Руставели. Протестующие потребовали пропустить машину, однако после споров полиция разрешила вручную перенести мешки с песком.

"Песок приносят для укрепления палаток, чтобы завтра с утра (18 ноября, - прим. "Кавказского узла") никто из депутатов парламента и его сотрудников не смог пройти в здание", - сказал депутат оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Бокерия в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

Участники акции у парламента приступили к ночному дежурству, разожгли огонь, а также принесли продовольствие, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Во время сегодняшней акции протеста в центре Тбилиси митингующие также блокировали здание администрации правительства Грузии, расположенное неподалеку от парламента, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Решение об установке там палаток пока не принято.

Ситуацию у парламента прокомментировал депутат от "Грузинской мечты" Роман Какулия. По его словам, "общественный протест важен, но блокирование здания парламента помешает диалогу, необходимому для удовлетворения требований протестующих".

"Блокировка не может быть допущена. Тот, кто делает это, с одной стороны, говорит, что диалог должен быть, а с другой стороны - пути к диалогу не существует", - сказал он в эфире телекомпании "Рустави 2".

В сегодняшнем митинге у парламента приняли участие 5 500 человек, задержаний не было, сообщил директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.

"Министерство внутренних дел обеспечило митинг 17 ноября, около 5 500 граждан находились в районе проспекта Руставели, около 1 500 человек - на площади Республики и около 50 - в Батуми. Сотрудники МВД остаются на месте, чтобы поддерживать порядок", - сказал Сирадзе в эфире "Рустави 2".

В понедельник, 18 ноября, акция протеста в центре Тбилиси продолжится в 19.00 (18.00 мск), сообщил лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

"Руставели будет перекрыт. Мы не собираемся расходиться, мы будем пикетировать и объявляем неповиновение", - привел слова Вашадзе "Sputnik-Грузия".

Протестующие подрались с полицией у офиса "Грузинской мечты"

Во время похода части митингующих к офису правящей партии "Грузинская мечта" произошла потасовка с полицией, сообщил сайт "Грузия-online".

По данным издания, митингующие собирались написать на асфальте перед зданием: "Измени" и "Уходи", однако правоохранители предприняли попытку помешать им. Несмотря на противостояние, активистам все же удалось оставить надписи. Кроме того, они также написали: "Система должна быть разрушена".

В июне 2019 года в Грузии прошли массовые акции протеста, начавшиеся после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".