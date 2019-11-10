10 ноября 2019, 22:07

Участник протестов в Тбилиси обвинен в нападении на активистку Субелиани

Задержанный у тбилисского кинотеатра "Амирани" Шалва Шеварднадзе обвинен в умышленном причинении вреда здоровью активистки Анны Субелиани.

Как сообщал "Кавказский узел", патриархия и националисты выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма о любви двух исполнителей грузинских народных танцев, который они считают пропагандой гомосексуализма. 8 ноября, в день премьеры фильма, протестующие вступили в противостояние с силовиками у тбилисского кинотеатра "Амирани" и попытались прорвать полицейский кордон. Активистку Анну Субелиани ударили по голове тупым предметом, когда она пыталась попасть на показ фильма. Субелиани считает, что полиция не хотела защитить ее от агрессивно настроенных людей.

Фильм "А потом мы танцевали" рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Кинокартина, впервые показанная в мае, вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма. "Кавказский узел" подготовил фоторепортаж о столкновениях в Тбилиси 8 ноября.

Шеварднадзе предъявлено обвинение по части 1 статьи 118 УК Грузии (умышленное причинение вреда здоровью, не опасного для жизни, но связанное с длительным расстройством здоровья), сообщило сегодня со ссылкой на прокуратуру "Интерпрессньюс".

Статья об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести предусматривает от 1 года до 3 лет лишения либо ограничения свободы, либо до 18 месяцев исправительных работ.

Анна Субелиани ранее рассказала, что в больнице ей наложили семь швов. Защитник прав ЛГБТ, соучредитель НПО "Тбилисский парад" Тамаз Созашвили, находившийся рядом с Анной Субелиани во время происшествия возле кинотеатра "Амирани", был приглашен на опознание задержанного и указал на одного из представленных ему людей как на человека, бросившего в Субелиани тяжелый предмет.

Примечание:

"МВД Грузии заинтересовали угрозы поддержавшей акцию ЛГБТ чиновнице", "Освобождены все задержанные на акции против гей-парада в Тбилиси", "Активисты в Грузии выступили против пропаганды ЛГБТ среди детей".

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