09 ноября 2019, 07:07

Суд смягчил наказание начальнику отдела ингушского центра "Э"

Осужденный за пытки глава отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрей Безносюк добился смягчения наказания.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике 27 июля 2018 года вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Приговор обжаловали как защитники сотрудников ЦПЭ, так и потерпевшие, которые сочли приговор слишком мягким.  16 октября в суде осужденный глава отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрей Безносюк назвал себя невиновным и заявил о допущенных следствием и судом нарушениях. Он подал в суд ходатайство и попросил заменить ему более мягким видом наказания оставшуюся часть срока в колонии. 

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии, начальник отдела центра "Э" Андрей Безносюк - к шести годам, заместитель Хамхоева Сергей Хандогин получил три года условно. Десять лет строгого режима получил оперативник Алихан Беков, его суд признал виновным в убийстве задержанного Магомеда Далиева. Еще три силовика получили от трех до пяти с половиной лет общего режима. Суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения.

Кирово-Чепецкий районный суд в Кировской области смягчил наказание осужденному за пытки главе отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрею Безносюку.

Об удовлетворении ходатайства осужденного сообщил 8 ноября адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин в своем Telegram-канале "Сабинин на Кавказе". Андрея Безносюка могут перевести в колонию-поселение, предположил адвокат.

"Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области удовлетворил ходатайство Андрея Безносюка. Наверно, он исправился, и колония его хорошо характеризует. Возможно, пообещал больше не пытать и не унижать, хотя на суде демонстрировал только агрессию и цинизм. Скорее всего, он переедет в колонию-поселение", - написал Сабинин.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной на Telegram-канале "Сабинин на Кавказе".

Информации о заседании на сайте Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области по ходатайству Безносюка, по данным на 05.15 мск сегодня, 9 ноября, нет.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить только после ареста главных подозреваемых, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Примечание:

"Свидетели рассказали о состоянии потерпевших после пыток в ингушском ЦПЭ", "Дело о пытках в центре "Э" Ингушетии передано в суд Нальчика", "Потерпевшая по делу Хамхоева сообщила суду об угрозах".

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