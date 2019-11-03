Власти Нальчика выразили готовность отменить приватизацию Козьего рынка

03 ноября 2019, 03:49

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении чиновников, которые подозреваются в превышении должностных полномочий при передаче Козьего рынка в частую собственность, отменено. Администрация Нальчика выразила готовность вернуть рынок в муниципальную собственность, если будет доказано, что его приватизировали незаконно.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа 2018 года предприниматели Козьего рынка направили прокурору Кабардино-Балкарии Олегу Жарикову письмо с просьбой разобраться с ситуацией вокруг приватизации рынка. Земельный участок, на котором находится Козий рынок в Нальчике, не передавался в частные руки, сообщила 19 апреля прокуратура Кабардино-Балкарии по итогам проверки. Торгующие на рынке сделали вывод, что не должны платить арендную плату владельцу рынка. 21 октября прокуратура сообщила, что земельный участок, на котором располагается рынок, находился на территории курорта федерального значения и приватизации не подлежал.

Предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность. 18 октября 2017 года балкарские женщины, торгующие вязаными изделиями из козьей шерсти, провели акцию протеста, не желая платить собственнику Козьего рынка за строительство крытого павильона. Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заявил, что "приватизация рынка была морально неправильной", но придраться к ней сложно. В октябре 2018 года антимонопольщики обнаружили нарушения в процессе приватизации рынка, но сказали, что срок давности истек. В конце 2018 года суд принял сторону владельца рынка в его споре с предпринимателями.

Следственный отдел СУ СКР по Нальчику 20 октября вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении чиновников, которые подозревались в превышении должностных полномочий при передаче рынка «Сувенирный» (Козий рынок) в частную собственность.

В постановлении подробно расписывается, как появился рынок и менялся его юридический статус. Следствие в ходе дополнительной проверки сделало запрос в Федеральную кадастровую палату о виде разрешенного использования земли, на котором располагается рынок, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. В ответе указывается, что вид разрешенного использования - для торговых целей.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на ТУ Росимущество по Кабардино-Балкарии указывается, что «земли курорта «Нальчик» в реестре федерального имущества не учитываются, право собственности РФ на такие участки не зарегистрировано. Земельный участок с кадастровым номером [...] с видом разрешенного использования «для торговых целей» к собственности РФ не относится".

28 октября постановление было отменено как незаконное, а материалы изъяты из Следственного отдела СУ СКР по городу Нальчику и переданы в отделение по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

В ответе на запрос "Кавказского узла" администрации Нальчика заявила о готовности вернуть рынок под свою юрисдикцию в том случае, если выяснится, что приватизация его была совершена незаконно.

«Местная администрация городского округа Нальчик информирует, что в случае признания фактов, свидетельствующих о незаконной приватизации рынка, муниципальными властями будут предприняты все необходимые меры по возврату активов для использования их в интересах жителей муниципалитета», - говорится в ответе.

При этом администрация уведомляет, что "двумя предыдущими прокурорскими проверками фактов нарушений законодательства при приватизации всего имущественного комплекса не выявлялось".

Коммерческий директор рынка Азамат Созаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у рынка сменился собственник.

Предприниматели Козьего рынка выступили за его возвращение в муниципальную собственность

Член инициативной группы по деприватизации рынка Айшат Султанова сказала корреспонденту «Кавказского узла» 2 ноября, что предприниматели с рынка надеются на принятие другого решения на этот раз.

"Этот рынок известен во всей стране как рынок балкарских шерстяных изделий. Этот рынок – ... единственное место, где наши женщины могут заработать. Никто не имел права продавать рынок, не спросив нашего мнения, не проведя общественных слушаний... Если у нас отнимут этот рынок, никакого стимула для развития горных территорий не останется. А все к этому идёт. Производство шерстяных изделий сворачивается", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что предпринимателям, торгующим на рынке, все равно, какой национальности будет собственник.

"Наше требование – рынок должен остаться в муниципальной собственности. Он должен быть, как и прежде, народным. Мы сами его приведём в порядок", - заявила она.

Рынок может автоматически вернуться в муниципальную собственность

В случае, если прокуратура установила факт превышения должностных полномочий при передаче рынка в частную собственность, а следственный комитет согласился с выводами надзорного ведомства, договор приватизации расторгается без решения суда, и рынок автоматически переходит в муниципальную собственность, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Евгений Черноусов.

"Решение о передаче признается недействительным, незаконным, и рынок возвращается в муниципальную собственность. Кроме того, постановление прокуратуры о превышении должностных полномочий является основанием для возбуждения в отношении чиновника уголовного дела. Более того, в ходе расследования может выясниться, что имел место сговор", - сказал он.

Вложенные в обустройство рынка деньги старый владелец может истребовать с организации, которая передала ему в собственность рынок, сказал корреспонденту «Кавказского узла» московский риелтор Сергей Иванов.

По его словам, владелец не сможет забрать так называемые «неотделимые улучшения», к примеру, возведенные крышу или стены, а значит может претендовать на компенсацию, так как является жертвой незаконной операции по передачи ему чужой собственности.

«Если человек не знал о незаконности передачи, не давал взяток, то должен подать иск в суд с требованием возместить затраты. Ответчиком станет не чиновник, а та организация, чьи интересы он представлял», - рассказал Иванов.

Иная ситуация, по его словам, если будет подтвержден факт дачи взятки чиновнику. В такой случае суд вряд ли встанет на сторону собственника: по практике подобные иски не удовлетворяются, закончил Иванов.